為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲屬豬犯太歲！民俗專家：返家車牌「8196」藏極大變數

    柯文哲（前右）與妻子陳佩琪（後白衣者）晚間返回台北住宅。（記者田裕華攝）

    柯文哲（前右）與妻子陳佩琪（後白衣者）晚間返回台北住宅。（記者田裕華攝）

    2025/09/08 23:59

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕柯文哲今（8日）辦交保，回新竹老家過火去霉運，也沒有去拜城隍。民俗專家廖大乙說，柯文哲的官司還在，其實上週五是中元節前1天，從民俗來看，這一天城隍較忙碌，對柯的官司較有利；而他回家坐的車車號「8196」頭重腳輕，他的官司恐藏有變數。

    廖大乙指出，柯文哲上次交保後去拜城隍，已被城隍盯上；而他上週五就裁定能交保，那天剛好是農曆七月十四日，十四日到十五日的中元節，城隍爺比較忙；但他拖到今天才辦理交保，感覺對他的官司較不利。

    廖大乙說，柯文哲生肖屬豬，今年犯太歲、犯官符，整體運勢比較欠佳，因此他必須更低調、更謹言慎行。

    廖大乙也說，柯文哲回家坐的車子車牌號碼「8196」，9在民俗上代表天，6代表地，象徵天地圓滿，看起來很吉利，只是0到9的數字中，9是最大數，9乘9等於81，81也是最大變數，而整組號碼看起來頭重腳輕，兩組數字均象徵重頭來過，且號碼頭重腳輕，讓他的他的官司恐藏有極大變數。

    柯文哲下午返新竹老家，遠處車子車牌為「8196」。（記者蔡彰盛攝）

    柯文哲下午返新竹老家，遠處車子車牌為「8196」。（記者蔡彰盛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播