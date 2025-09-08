柯文哲屬豬犯太歲！民俗專家：返家車牌「8196」藏極大變數

柯文哲（前右）與妻子陳佩琪（後白衣者）晚間返回台北住宅。（記者田裕華攝）

2025/09/08 23:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕柯文哲今（8日）辦交保，回新竹老家過火去霉運，也沒有去拜城隍。民俗專家廖大乙說，柯文哲的官司還在，其實上週五是中元節前1天，從民俗來看，這一天城隍較忙碌，對柯的官司較有利；而他回家坐的車車號「8196」頭重腳輕，他的官司恐藏有變數。

廖大乙指出，柯文哲上次交保後去拜城隍，已被城隍盯上；而他上週五就裁定能交保，那天剛好是農曆七月十四日，十四日到十五日的中元節，城隍爺比較忙；但他拖到今天才辦理交保，感覺對他的官司較不利。

請繼續往下閱讀...

廖大乙說，柯文哲生肖屬豬，今年犯太歲、犯官符，整體運勢比較欠佳，因此他必須更低調、更謹言慎行。

廖大乙也說，柯文哲回家坐的車子車牌號碼「8196」，9在民俗上代表天，6代表地，象徵天地圓滿，看起來很吉利，只是0到9的數字中，9是最大數，9乘9等於81，81也是最大變數，而整組號碼看起來頭重腳輕，兩組數字均象徵重頭來過，且號碼頭重腳輕，讓他的他的官司恐藏有極大變數。

柯文哲下午返新竹老家，遠處車子車牌為「8196」。（記者蔡彰盛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法