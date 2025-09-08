推動20多年 陸軍砲訓部遷建台南關廟「掛牌」

2025/09/08 23:32

國防部在關廟新建的湯山營區已完工，進度順利的話，將於年底前完成搬遷。（記者吳俊鋒攝）

湯山大道與台19甲線交會處，「陸軍砲兵訓練指揮部」已經掛牌。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在國防部投入逾96億元推動下，在台南市關廟區全新打造的陸軍砲兵訓練指揮部，目前已完工，正展開複驗作業，營區主要對外聯絡的湯山大道上，也正式「掛牌」了。地方爭取、推動超過20年的遷建暨開發案，即將實現。

陸軍砲兵訓練指揮部目前位於台南市永康區，舊稱「陸軍砲兵飛彈學校」，在關廟全新打造的湯山營區，2018年動工，佔地超過93公頃。

湯山營區現已完工，逐步驗收同時也陸續點交，軍方依照既定進度，順利的話，年底前可以完成搬遷作業。

營區正門的湯山大道上，在與台19甲線交會處，已掛牌陸軍砲兵訓練指揮部樣，相當顯眼，引起過往人車的注意，也意味著砲校從永康搬至關廟，進入倒數。

軍方預估，關廟湯山營區進駐士官兵、學員生約2600人，未來有助於帶動關廟經濟、都市發展，活絡地方產業成長與土地開發，並滿足校訓合一的目標。

新建砲校所在位置以下湖里為主，前方是新埔里，旁邊為新光里，內部規劃有行政教學區、訓練區，以及包含道路與水利的公共設施區，還有生態保育區等4大類型。

外圍則是虎山訓練場，以及觀測所、砲陣地等，延伸至龍崎、左鎮、南化的交界。

由於遷建案中，在營區東北側同步規劃了新靶場，未來的實彈訓練，不會再從附近住宅頗為密集的歸仁七甲或八甲砲陣地射擊到關廟，減少噪音對居民生活品質的干擾。

以往軍方演訓時，落彈區的關廟虎山靶場周邊，受到的影響最為嚴重，早期甚至發生誤炸民宅的事件。砲校的遷建從1990年代就有在討論，縣市合併前，當時鄉長張憲堂曾帶領公所，並結合地方各界發動抗爭，正式促成該案。

關廟新埔里長張敬仁提到，地方配合國家重大建設，未來發展願景，也樂觀其成，轄內與砲校僅有許縣溪一水之隔的2棟大樓，才完工不久，早已全部售出，住戶陸續搬入，顯見居民對砲校帶動的區域繁榮很有信心。

砲校搬遷後，市府將在原址進行創意設計園區的重劃，營區內現有建物，初步敲定保留由教官組使用的3棟電訓大樓，預計斥資約1.5億元翻修，完工後，由永康區公所，以及市府的衛生局、原民會等單位進駐使用。

砲校的進駐，帶動關廟地方發展，營區旁的2棟新建大樓已經完工、入住。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法