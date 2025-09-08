為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法修正屏縣補助款現46億缺口 周春米今北上請中央協助

    財劃法修正造成屏東縣明年度總預算編列困難，縣長周春米今北上拜會行政院。（擷取自屏東縣長周春米臉書）

    財劃法修正造成屏東縣明年度總預算編列困難，縣長周春米今北上拜會行政院。（擷取自屏東縣長周春米臉書）

    2025/09/08 22:12

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年立法院修正財政收支劃分法部分條文，屏東縣三大塊的補助款增減相抵後出現46億元缺口，縣長周春米憂心坦言「縣府正面臨不知該如何編列明年度總預算的窘境」，她今（8）日再度北上拜訪行政院，建請行政院務必考量各縣市財政立基點的不同，增加補助來弭平屏東縣的財政缺口。

    屏東縣長周春米今晚透過臉書表示，去年立法院修正財政收支劃分法部分條文，原以為統籌分配稅款會增加，「但魔鬼藏在細節裡，真的不是這樣！」。面臨縣府不知該如何編列明年度總預算的窘境，今天再度北上行政院，釐清中央補助的狀況，並建請二度修法，讓每個地方政府均能得到公平的對待！

    周春米說明，往例，中央每年挹注地方政府財源有三大塊，分別是統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款。

    最重要的統籌分配稅款，在財劃法修法後，屏縣115年度核定264億元；雖然增加了141億元，但以增幅114%來看，是非六都的最後一名（扣除離島縣市）；明年的一般性補助款核定為112億元，共計減少80億元，是非6都縣市減少額度最多的縣市；計畫型補助核定6億元，減少107億元，是非6都減少第二多的縣市。3大塊的補助款增減相抵之後，出現46億元的缺口！

    周春米表示，這次修法後的統籌稅款的分配，台北市從697億元增為1149億元、新竹縣從68億元增加到245億元，花東的增幅也都超過200%，「為何每個縣市增加的標準大不同呢？往後也會是如此不公平嗎？」。

    周春米說，表達憂心與窘境，建請行政院務必考量各縣市財政立基點的不同，增加補助來弭平屏東縣的財政缺口，讓115年度的屏東縣政可以順利推動，南北發展均衡，「確保屏東的建設不中斷，縣民權益得到保障！」。

    熱門推播