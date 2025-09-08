美女啦啦隊恭迎柯文哲！ 律師看到這1幕嘆：台灣政治文化墮落...

柯文哲8日交保，支持者在北檢外迎接柯文哲，還有啦啦隊助陣。（記者王藝菘攝）

2025/09/08 21:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因京華城弊案遭羈押滿1年的前民眾黨主席柯文哲，今天（8日）交保離開法院，外頭聚集大批小草迎接，還有前民眾黨美女發言人徐千晴等人組成啦啦隊助陣接風。對此，律師陳怡凱慨歎，如果今天換成民進黨的政治人物涉貪交保，不知道會被批判到什麼地步，「光憑這一點，就知道這個國家的政治文化墮落到了什麼程度……」

台北地院上週五（5日）裁定柯文哲7千萬交保，「深思」了2天後，由律師轉達交保決定，今下午辦保完畢離開法院。8日一大早，就有小草守在北檢外接阿北「回家」，隨著聚集的人越來越多，白營黨公職也紛紛到現場「恭迎」柯P，徐千晴等人還拿著彩球組成一支啦啦隊，在外頭唱跳、呼喊口號「柯文哲清清白白」。

律師陳怡凱在其臉書粉專「一個律師的筆記本」轉發相關新聞畫面，慨歎「不妨試想看看，假如是綠營的政治人物涉貪交保，竟然還動員女子啦啦隊身穿短裙、手拿彩球，在法院門口排成一列迎接，會被批成什麼樣子？這種荒唐事換成不同陣營來作，竟然就可以堂而皇之，眾多社會賢達視而不見，好像一切都是理所當然。光憑這一點，就知道這個國家的政治文化墮落到了什麼程度……」

網友也紛紛表示，「光憑這點，就知道什麼道德標準都只有對民進黨情勒有效」、「好個腥政治阿」、「台灣政治走到這個地步，真的是譁眾取寵」、「所以嘛！阿北的戰績有哪一個掛在民進黨是不用關的？」、「政治娛樂化就會有這種後遺症」、「真的悲哀，很多老百姓都覺得柯P無罪，甚至影響到罷免投票」、「台灣人民喜歡暴力化、娛樂化、及簡化的新聞，我已見怪不怪，但這些現象從柯文哲創立台灣民眾黨後，就越來越嚴重了」。

