中市議會9/15起開臨時會 普發5萬、水肥倒下水道排專案報告

台中市議會程序委員會今拍板，臨時會市府須進行5專案報告。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/08 20:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會15日起召開臨時會，今程序委員會拍板要求市府針對新版財劃法後新增預算分配規劃、普發現金5萬、美國關稅產業衝擊及超噁水肥非法排下水道均要專案報告。近來受矚目的大里掩埋場累積逾34萬噸垃圾山案，雖未明列專案報告，民進黨議會黨團總召王立任指出，垃圾處理是連鎖問題，會在文山焚化爐等專案報告時一併監督質詢。

大里垃圾掩埋場垃圾山，今也引來民進黨中央抨擊市長盧秀燕搞神隱不面對，在地議員張芬郁說，雖未明列專案報告，但在文山焚化爐相關專案報告時，會一併要求市府檢討說明；王立任另強調，臨時會開議前也會持續關注大里垃圾掩埋場處理等，並安排會勘持續追蹤。

議會程序委員會今拍板臨時會5項專案報告，台中近來爆出業者偷倒水肥進下水道，引發民眾喝污水疑慮，市府須進行水肥非法傾倒事件源頭管理與查處，以及文山焚化爐汰舊換新工程進度專案報告；另新財劃法修正後，台中可望年增逾200億財源，也要求市府須就新財劃法施行後每年新增預算分配規劃，與市政府近5年各項歲入預決算詳情、用途及近來熱門的超徵税額還稅於民、普發5萬現金等一併專案報告。

因台美對等關稅持續談判中，另有關稅對台中市產業衝擊狀況與市政府各局處配套因應作為、各行政區人行道大量同時期施作之原因、成效，以及托育公共化及準公共化城鄉差距分配失衡等專案報告。

