加澳軍艦航經台海 外交部：展現維護台海和平決心

外交部表示，這分別是加拿大、澳洲軍艦今年第2度、首度穿越台海，展現加澳兩國以具體行動維護台海和平穩定的堅定決心。（資料照）

2025/09/08 20:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕加拿大皇家海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）6日清晨進入台灣海峽，從南自北執行「自由航行」任務。我國外交部表示，這分別是加拿大、澳洲軍艦今年第2度、首度穿越台海，展現加澳兩國以具體行動維護台海和平穩定的堅定決心。

外交部指出，加拿大及澳洲以具體行動捍衛台海的自由、和平及開放，並展現台灣海峽是國際水域的堅定立場，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部指出，這次是加拿大軍艦今年第2度穿越台灣海峽，也是加國自2022年11月發布印太戰略以來，第7度派遣軍艦航經台海；也是澳洲今年首度公開派遣軍艦穿越台灣海峽，持續展現加拿大及澳洲兩國以具體行動維護台海和平穩定的堅定決心。

外交部表示，面對中國的各項侵擾，我國政府將持續強化自我防衛能力，並深化與民主友盟的交流及合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

