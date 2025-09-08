為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「居高臨下」看賴清德藏維安危機？總統府駁：有心人士難混入媒體

    總統府表示，現場媒體區域經管制，不可能混入一般民眾或有心人士。（總統府提供）

    2025/09/08 19:57

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統中元節赴北部拜廟，有媒體報導稱媒體所站區域「居高臨下」看總統，若有心人士混入恐維安亮紅燈。總統府今反批危言聳聽，並強調，現場維安詳實確認媒體身份、周邊維安勤務亦正常執行，一般民眾無法進入，更遑論「有心人士混入」。

    總統府發言人郭雅慧指出，聯合報報導「直擊！賴清德拜廟藏維安危機 人群『居高臨下』看總統」一事，訊息並不確實。依照《特種勤務條例》規定，總統維安勤務有既定編組，以最嚴謹規格保護總統安全。當日行程係因媒體眾多，考量媒體拍攝需求，以及不影響民眾通行，因此經核實媒體身份等維安程序後，將媒體區獨立規劃於廟方戲台。現場維安詳實確認媒體身份、周邊維安勤務亦正常執行，一般民眾無法進入，更遑論報導所稱「有心人士混入」。

    郭雅慧表示，該報導並未向總統府及相關部門進行查證，甚至以維安鬆散、維安亮紅燈、維安危機等字眼危言聳聽，內容偏離事實，更無視總統府維安人員向來秉持專業、堅守崗位、恪盡職責，總統府對此表達高度遺憾，呼籲該媒體應秉持專業操守，恪守查證原則，以維護新聞公信與公共利益。

