    政治

    運動部明掛牌成立 賴清德：5大方向發展政策

    總統賴清德在社群發文表示，會以5大方向發展政策。（圖擷取自賴清德社群）

    總統賴清德在社群發文表示，會以5大方向發展政策。（圖擷取自賴清德社群）

    2025/09/08 19:29

    〔記者陳昀／台北報導〕運動部將於明天國民體育日正式掛牌成立，總統賴清德晚間在社群發文表示，政府會透過5大方向讓政策向下紮根，讓體育運動向上發展，政府一定會全力以赴，用運動壯大台灣！

    賴清德指出，這幾年Team Taiwan在國際屢創佳績，奧運、亞運、世大運、帕運、亞帕運、世界棒球12強賽，還有各級體育賽事，都有台灣英雄的熱血足跡。

    賴清德表示，身為總統，也是運動迷，我深信體育運動是國力的象徵，可以促進身心健康、團結國家。這些年，政府有五大方向，努力讓政策向下紮根，讓體育運動向上發展。

    首先，體育經費大提升：體育署預算由2016年80億提升至2024年178億。明年度中央政府編列的預算更達到248億元。

    第二，選手資源大升級：擴建國訓中心、黃金計劃3.0、建立國家級後勤支援團隊；第三，全民運動大推動：擴增全國公有運動場館，提升規律運動人口，推廣運動風氣。

    第四，運動平權大支持：《國民體育法》兩次修法，促進性別平等，推動適應運動，保障運動員權益。第五，運動產業大發展：《運動產業發展條例》兩次修法，幫助運動產業拓展多元市場，壯大運動產業規模。

