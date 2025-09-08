為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美參院軍委會主席訪台返國再提台灣 林佳龍：持續強化自我防衛

    美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）日前訪台返美後在其官方網站發表專文，以極其嚴厲的措辭闡述台灣的戰略重要性。（資料照）

    2025/09/08 19:27

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）日前訪台返美後在其官方網站發表專文，以極其嚴厲的措辭闡述台灣的戰略重要性。對此，外交部長林佳龍致謝並表示，我國作為國際社會負責任成員，將持續強化自我防衛能力，確保台海、區域和平穩定。

    外交部指出，韋克爾及軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）8月30日結束訪台行程返美後，近期再度公開肯定台灣推動自我防衛及捍衛自由的決心與努力，並重申美國長期對台灣的安全承諾，強調台美夥伴關係將在共同價值與目標的基礎上延續，兩人也指出，台灣對美國國家安全及全球經濟至關重要，鼓勵美國持續推進與台灣等戰略夥伴的合作，共同強化嚇阻及對抗中共的威脅，以維護區域的安全、繁榮與自由。

    對此，外交部長林佳龍表示，感謝韋克爾與費雪持續以具體行動展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持，我國作為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，共同確保台海、區域乃至全球的和平、穩定與繁榮。

