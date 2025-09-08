日本眾議員率團訪台南促商機 盼推動經貿、教育合作

日本立憲民主黨眾議院眾議員青山大人（右）及土浦商工會議所青年部代表（中）贈送土浦特產予趙卿惠副市長。（台南市政府提供）

2025/09/08 18:36

〔記者王姝琇／台南報導〕日本立憲民主黨眾議院議員青山大人今天率土浦商工會議所青年部共17人，拜會台南市政府，由副市長趙卿惠代表黃偉哲市長歡迎訪團來訪，雙方就日本企業來台南商務投資業務等議題，展開熱烈討論。

青山大人促成土浦市與台南市締結為友誼市，本次率土浦商工會議所青年部到訪台南，並就商務投資與南市經發局交換意見，經發局長張婷媛向訪賓們介紹台南的投資優勢，土浦商工會議所青年部亦表達對未來深化與台南交流的高度期待。

趙卿惠首先感謝青山大人眾議員長期以來支持台南市與日本城市間的友好交流，尤其青山議員的故鄉茨城縣土浦市，因其大力促成讓台南與土浦締結為友誼市，開啟熱烈交流。也感謝去年黃偉哲市長赴土浦參加「水鄉櫻燈節」各位熱情接待，及青山議員在台南風災及農產行銷的關懷協助，非常期待透過這次交流開啟未來雙方在經貿與科技領域更多的合作機會。

青山大人表示，台南市與土浦市締結友誼市後，交流日益密切。去年黃偉哲市長赴土浦參訪，安藤市長亦應邀出席台灣燈會；兩市同以自行車活動聞名，近來更吸引眾多台灣媒體赴土浦採訪。此次特別偕同土浦商工會議所青年部成員來訪，期盼藉此推動雙方經濟合作。他更提到，土浦市擁有多所具國際特色高中，未來希望能促成學生到台南進行教育旅行。

日本眾議員青山大人率土浦商工會議所青年部拜會台南市政府。（台南市政府提供）

