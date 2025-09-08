柯文哲交保》若保金再提高 柯美蘭：哥哥就不想借了

柯文哲胞妹柯美蘭受訪表示，如果交保金再上提，哥哥就不想再借了。（記者蔡彰盛攝）

2025/09/08 17:41

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押1年，今下午交保後返鄉探視母親何瑞英。對於媒體詢問如果交保金再往上提，其胞妹柯美蘭受訪表示，如果交保金再上去，他（柯文哲）不想再借了，「我覺得我哥哥心中有一把尺」；她強調，只要是哥哥需要的，她都會盡量幫忙。

預計週三祭拜柯爸

開心等到哥哥回到老家，面對媒體關心柯文哲是否會留在老家和母親一同晚餐？柯美蘭說，「應該會吧！」盼到兒子回家，柯媽有說什麼嗎？柯美蘭回應，「我媽當然很想念我哥」；至於何時祭拜爸爸？她說可能是禮拜三。

對於柯文哲批賴清德亂台，柯美蘭表示，公道自在人心，「我想大家內心都有一把尺」。今天柯文哲以7000萬交保，柯美蘭協助借其中的1000萬。至於柯文哲是否會去做健康檢查？她說，希望哥哥健康，特別是眼睛應該檢查一下；哥哥住台北，幕僚可能會去安排健檢，如果需要她幫忙，當然沒有問題。

北檢研議提抗告 柯美蘭：絕對有可能

對於北檢研議提抗告，柯美蘭認為絕對有可能，「全案是高院和北檢聯手，我想大家從去年就看得出來，到現在我的心並沒有放下」；她對未來沒那麼有把握，哥哥也不知道北檢要怎麼做，她有去旁聽，看到開庭的情況，「我是滿失望的」。她學醫學，不懂法律，檢察官一成不變，她自己很難相信，國家司法應該要有職業道德，還要有道德勇氣，「但是從這個事件看起來，我是非常的懷疑，這個國家到底是怎麼樣的狀況」。

柯美蘭還說，國家對於羈押禁見的人，有的人要光著身體睡在地板上，她聽到這樣的訊息很訝異，現在才知道土城看守所的設備環境，國家對於苦難的人、窮苦的人有沒有照顧，「原來收押禁見的，24小時都要關在裡面」，她認為應該可以再檢討改進。

