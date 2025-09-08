臉書分享自由時報專訪 賴清德：重整步伐鎖定四個優先！
〔即時新聞／綜合報導〕大罷免落幕後，內部朝野對立情況加劇、外部則有中共文攻武嚇和美國關稅等諸多挑戰，賴清德政府的滿意度顯著下滑。近日接受本報專訪的賴總統，針對民眾最關心的施政方向、中國議題、海底電纜遭破壞、關稅進度等問題做出回應，並於臉書分享專訪內容。
賴清德今下午在臉書發文，「重整步伐、鎖定四個優先，執政團隊已經陸續調整隊形，將以經濟、民生、青年、弱勢四大方向，加快推動有感施政。最近，我接受自由時報專訪，針對『四個優先』的內涵詳細說明，也就國人關心的海纜與中國議題，分享政府當前的看法與準備。」
「近期我們將提出多項修法與對策，以保護海底電纜等關鍵基礎設施；而政府與人民對於兩岸互動一直保持善意，展開對話合作僅在中國一念之間。面對國際複雜的經貿局勢，強化政府對各行各業的公共投資，並展開對中小微企業的新面向協助。」
「至於國人朋友關心的台美關稅議題，目前正在等待最後總和會議的進行。美國對安全與經貿平衡同等重視，對台灣的支持與援助力道也持續增強。專訪內容再請大家多多分享！」
