朱立倫以退為進？挺朱派大將積極奔走為朱連任鋪路

2025/09/08 17:34

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席即將改選，雖然黨主席朱立倫一再強調要順利交棒、放心交棒，喊話「眾望所歸」的人選帶領國民黨重返執政，但黨內人士今天透露，以國民黨團總召傅崐萁為首的「挺朱派」仍積極為朱立倫奔走，牽線拜會黨內大老，而朱立倫至今也未明確表示不會競選連任，宣示交棒反被「反朱派」視為「以退為進」的策略。

國民黨主席選舉將於10月18日投票，除了台中市長盧秀燕宣布不參選，目前已表態參選者包括孫文學校總校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國大代表蔡志弘、律師李漢中等九人，但黨內咸認，還會有重量級「大咖」出場承擔大任。

朱立倫在823大罷免結束後，一再強調要順利交棒、放心交棒，並呼籲全黨要團結一致，全力支持「眾望所歸」的人選，看似放手卻在4日頒發中評會主席團主席證書給「戰鬥藍」召集人趙少康及前台大校長管中閔；而原訂9月1日至5日辦理的黨主席選舉領表登記作業，也在傅系中常委陳俗蓉提案後，通過順延2週。

「全都是在算計」，黨內人士指出，朱立倫表面上稱要讓更多人參與，實質是要抓緊黨主席選舉的主導權，確保其在交棒以後，還有一定的話語權；而且，朱立倫至今未明確表示不會競選連任，「交棒說」是因為「反朱派」聲浪高漲，朱立倫不得不表態的「以退為進」策略。

一位黨內大老直言，延後2週領表登記，是因為原訂9月初的期程，大罷免才剛結束，晚2週後的氣氛、操作空間又不一樣。他並透露，傅崐萁等「挺朱派」還沒有死心，一直在拱朱立倫連任，並持續為朱牽線，安排拜會黨內大老等要角。不過據了解，部分黨內大老對於由朱立倫連任一事頗有「異議」。

另一名被點名的重量級「大咖」、前台北市長郝龍斌，明天（9日）將接受廣播節目「千秋萬事」專訪，據掌握，郝龍斌持續「鴨子划水」，已經拜會過王金平、吳伯雄及多位黨內要角，但郝龍斌與盧秀燕一樣，都沒有明講是否要參選黨主席。郝龍斌是否會於明日正式宣布參選，備受外界矚目。

