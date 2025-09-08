柯文哲將選高雄市長復仇？ 民眾黨部主委：沒聽說這選項

名嘴評論柯文哲將參選高雄市長，民眾黨高市黨部主委劉家榮直言：亂猜的吧。（記者王榮祥攝）

2025/09/08 16:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕資深媒體人周玉蔻分析柯文哲獲釋後，可能投入2026高雄市長選戰以打擊綠營地方版圖，身為律師的民眾黨高市黨部主委劉家榮指出，這應該亂猜的吧，目前沒聽說這選項，且阿北剛交保、先休息最重要。

劉家榮說，阿北在裡面一定很不舒服，且官司都還在進行中，選高雄市長這訊息他事先完全沒聽過，現階段應該先好好休息最重要；他評估以阿北的格局，應該會想邀請不同政黨的優秀人才共同來服務，這才是台灣人的福氣。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委許智傑表示，柯文哲不會來亂，南部地方版圖不會一個人來就能殲滅，希望柯文哲出來後，靜候司法判決，把民眾黨導回理性務實道路，別隨現任主席黃國昌起舞。

民進黨立委賴瑞隆說，高雄這二、三十年來的進步和改變，在地人看在眼裡，只要全力推出最強人選、團結一致對外，相信不論是派柯文哲或誰來都不會撼動高雄人的決心，高雄很清楚，誰才是真正照顧高雄的政黨。

國民黨立委柯志恩認為，柯文哲交保後應該會好好休息陪陪家人，說他要投入哪個縣市選舉毀滅賴清德總統，都是超譯，這些聲音不用去理會。

民進黨立委林岱樺強調，高雄是高雄人的高雄，應該凝聚愛與團結，拋棄任何黨派歧見，她堅持民生優先，取代朝野對抗，團結最有力的高雄，讓市民安居樂業。

民進黨立委邱議瑩團隊對此議題暫時沒有回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法