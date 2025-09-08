張益贍曝柯文哲交保談話5重點 酸1細節看出「黃國昌GG了」

柯文哲8日下午交保，步出法院時接受媒體聯訪。（記者陳逸寬攝）

2025/09/08 17:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲上週五（5日）裁定7000萬元交保，「深思」了2天於今天（8日）下午辦理交保完畢，步出法院後對著媒體鏡頭發表談話。柯文哲前幕僚張益贍整理阿北的5大談話重點，並語帶嘲諷稱從柯P的談話內容可以看出，現任白營主席黃國昌大概GG了！

柯文哲交保獲釋後接受媒體聯訪，重申自己清白，並指控民進黨動用檢方查了一年都沒查到錢，所有出庭作證的公務員全證稱京華城案並無違法，且皆照程序走京華城案根本是「冤案」，總統賴清德讓這個國家四分五裂。柯還分享在看守所內的生活，抱怨羈押比坐牢還苦，引用立法院長韓國瑜的名言稱「莫忘世上苦人多」。

張益贍看完整場談話後，在臉書整理出5個重點，「你可以不認同柯文哲在司法上的犯罪行為，但柯文哲今天完全展現了他的魅力與政治能量！柯文哲談話重點有五，一、洗腦清清白白；二、定調政治迫害；三、展現政治能量（提大罷免白藍合結果）；四、對決賴清德；五、絕不投降，明天上工！」

另外，這幾天有不少名嘴調侃黃國昌擔心柯文哲出來會影響其政治前途，先不論立院黨團「兩年條款」廢除與否關乎黃是否能繼續當立委，黨主席大位、2026地方選取議員提名權、藍白合主導權，甚至黃參選新北市長的計畫可能都因此生變，未來民眾黨內將掀「兩個太陽」鬥爭等揣測出現。

張益贍忍不住揶揄，從今天柯文哲的談話可以看出一些端倪，「柯文哲短短談話，講了賴清德兩次，連韓國瑜都講了一次，但站在旁邊的黃國昌，連提都沒提！GG了！」

張益贍表示，柯文哲曾對他說過，最厲害的謊言，就是要說到連自己都相信！今天表演得淋漓盡致。

