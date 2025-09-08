為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲交保 羅智強再喊成立「政治迫害調查委員會」！

    羅智強稱要推動成立「政治迫害調查委員會」。（資料照）

    羅智強稱要推動成立「政治迫害調查委員會」。（資料照）

    2025/09/08 19:22

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲今天（8日）以7千萬元交保，最近表態參選國民黨主席的立委羅智強馬上跳出來示好，祝福柯P保重身體、爭取清白，並再次喊出要成立「政治迫害調查委員會」，為所有遭受民進黨政治追殺的人平反。

    先前國民黨為了反制大罷免祭出「以罷制罷」，卻冒出大量死亡、冒名連署被查，多名幹部、黨工遭搜索甚至羈押。羅智強上週六（8/30）在臉書發文批，民進黨不僅發動大罷免，還濫用司法大搜索、大羈押，像前北市黨部主委黃呂錦茹被壓了近百日，交保金高達千萬，還要受居住、出境、出海的限制，這是莫大的羞辱。

    羅智強宣稱，民進黨對國民黨優秀幹部與黨工的迫害，是赤裸裸的政治清算，因此他鄭重承諾，若他當選黨主席，立即啟動「護黨計劃」，既要為受害同志討回公道，更要安定軍心，凝聚戰力。他還說，將要推動立法院制定「政治迫害調查條例」，仿民進黨當年制定的「不當黨產條例」與「促進轉型正義條例」，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

    綜合媒體報導，而今柯文哲交保出來，羅智強又於臉書發文PO自己過去與阿北的合影，「柯文哲終於可以回家了！看到柯文哲交保的消息，衷心為他感到高興。柯文哲遭遇長達一年的不合理羈押，還被裁定7000萬元的天價保釋金，這不只是對他人身自由的嚴重侵害，更是執政者迫害在野黨的鐵證。一路以來，柯文哲展現出驚人的意志力與堅韌，我要在此祝福柯P保重身體，爭回清白！」

    他接著說：「我參選黨主席的政見之一，就是要成立「政治迫害調查委員會」，全力平反所有遭受政治追殺的對象，包括柯文哲、黃呂錦茹，以及無數為國民黨付出卻被檢調打壓的基層黨工。我們要為他們討回公道，為正義發聲！捍衛司法公正，不能讓檢調繼續淪為賴清德肅清政敵的爪牙！藍白必合，還司法清明！

    「過去一年多，我在國會和民眾黨立委並肩作戰，培養出良好的互動與默契。未來，為了下架賴清德，為了終止『黨檢媒一體』的批鬥，我深信藍白必定會合、也必須要合。平反冤屈，還司法一片乾淨的天空，這是我們在野聯手的共同使命。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播