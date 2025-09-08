柯文哲交保 羅智強再喊成立「政治迫害調查委員會」！

羅智強稱要推動成立「政治迫害調查委員會」。（資料照）

2025/09/08 19:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲今天（8日）以7千萬元交保，最近表態參選國民黨主席的立委羅智強馬上跳出來示好，祝福柯P保重身體、爭取清白，並再次喊出要成立「政治迫害調查委員會」，為所有遭受民進黨政治追殺的人平反。

先前國民黨為了反制大罷免祭出「以罷制罷」，卻冒出大量死亡、冒名連署被查，多名幹部、黨工遭搜索甚至羈押。羅智強上週六（8/30）在臉書發文批，民進黨不僅發動大罷免，還濫用司法大搜索、大羈押，像前北市黨部主委黃呂錦茹被壓了近百日，交保金高達千萬，還要受居住、出境、出海的限制，這是莫大的羞辱。

羅智強宣稱，民進黨對國民黨優秀幹部與黨工的迫害，是赤裸裸的政治清算，因此他鄭重承諾，若他當選黨主席，立即啟動「護黨計劃」，既要為受害同志討回公道，更要安定軍心，凝聚戰力。他還說，將要推動立法院制定「政治迫害調查條例」，仿民進黨當年制定的「不當黨產條例」與「促進轉型正義條例」，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

綜合媒體報導，而今柯文哲交保出來，羅智強又於臉書發文PO自己過去與阿北的合影，「柯文哲終於可以回家了！看到柯文哲交保的消息，衷心為他感到高興。柯文哲遭遇長達一年的不合理羈押，還被裁定7000萬元的天價保釋金，這不只是對他人身自由的嚴重侵害，更是執政者迫害在野黨的鐵證。一路以來，柯文哲展現出驚人的意志力與堅韌，我要在此祝福柯P保重身體，爭回清白！」

他接著說：「我參選黨主席的政見之一，就是要成立「政治迫害調查委員會」，全力平反所有遭受政治追殺的對象，包括柯文哲、黃呂錦茹，以及無數為國民黨付出卻被檢調打壓的基層黨工。我們要為他們討回公道，為正義發聲！捍衛司法公正，不能讓檢調繼續淪為賴清德肅清政敵的爪牙！藍白必合，還司法清明！

「過去一年多，我在國會和民眾黨立委並肩作戰，培養出良好的互動與默契。未來，為了下架賴清德，為了終止『黨檢媒一體』的批鬥，我深信藍白必定會合、也必須要合。平反冤屈，還司法一片乾淨的天空，這是我們在野聯手的共同使命。」

