柯文哲剛交保就脫口3大謊言 律師列事實打臉：連見陽光都能扯謊......

柯文哲8日下午交保獲釋。（記者陳逸寬攝）

2025/09/08 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲上週五（5日）裁定7000萬元交保，今（8日）下午辦理交保完畢，並在北院外頭發表談話，律師黃帝穎揪「3大謊言」，並一一列舉事實打臉！

柯文哲今天下午步出法院後發表談話，再次強調自己是清白的，宣稱北檢查了一年都沒查到錢，「民進黨做夢都沒有想到，民眾黨這麼乾淨」。他還稱，所有出庭作證的公務員全證稱京華城案並無違法，且皆照程序走，反觀檢察官並非專業的都市計劃專家，為何卻堅稱不合法？柯文哲也不忘抱怨，羈押比坐牢還苦，坐牢尚能看見陽光、與當兵無異，但羈押卻是連陽光也無法看見。

對此，黃帝穎稍早在臉書發文點出柯文哲在記者會上的3大謊言，「第一個謊言， 柯文哲自稱清白，說沒有查到錢，事實是邱佩玲、朱亞虎、陳盈助親信都作證柯文哲收現金金流！民眾黨元老邱佩玲作證稱至少經手謝國樑母親捐給民眾黨200萬等三筆計600萬現金金流；鼎越開發前董事長朱亞虎認罪行賄210萬；曾捲簽賭案的博弈大亨陳盈助親信邱清章作證柯文哲踩飛輪收300萬元；柯文哲不爭執橘子經手收了妙天1000萬。」

他接著說：「第二個謊言，柯文哲稱所有證人都說京華城程序合法，事實是柯的副市長彭振聲認罪圖利作證程序不法！彭振聲作證三大證詞「直殺柯文哲」，彭證稱請都發局承辦人擬好說帖，說帖指『如果批准可能會有圖利問題』，且柯在送研議公文上蓋章，足證柯文哲明知『有圖利問題』，柯更下紙條命彭副加速行政流程，且柯親自決行京華城案。」

最後黃帝穎表示，「第三個謊言，柯說一年來第一次見到陽光，事實是柯文哲曾二度獲法院裁定交保，並不是羈押一年第一次交保，柯文哲連見陽光都要說謊！」

