    首頁　>　政治

    屏東市長選舉傳出民進黨推舉縣議員梁育慈參選 梁：未獲徵詢

    屏東市長寶座歷屆選舉競爭最激烈。（記者葉永騫攝）

    屏東市長寶座歷屆選舉競爭最激烈。（記者葉永騫攝）

    2025/09/08 16:08

    〔記者葉永騫／屏東報導〕歷屆競爭最激烈的屏東市長選舉，近日傳出民進黨有意推舉縣議員梁育慈參選，不但引發各界的注目，也讓屏東政壇議論紛紛，梁育慈則表示，目前未接獲黨的徵詢，內部也沒有討論。

    佔屏東縣近1/4人口的屏東市，歷屆市長選舉都是競爭激烈，民進黨多次搶攻都是無功而返，目前仍由國民黨執政，明年屏東市長選舉，近日傳出民進黨內部有意推舉縣議員梁育慈參選屏東市長，而屏東市代饒怡君可能參選縣議員，讓屏東政壇議論紛紛，不過，當事人梁育慈則表明沒有接獲到黨的徵詢，也沒有內部討論。

    民進黨政界人士認為，梁育慈形象、能力佳，派系也沒有問題，是參選市長的好人選，但是對手是爭取連任的市長周佳琪，其施政也受到肯定，這場仗不好打，所以許多人都不願意披戰袍參選，由誰參選恐怕黨內要多加考量，並且避免因為市長選舉而激化縣長選情，產生不利影響。

    國民黨的民代則普遍認為，民進黨如果派梁育慈參選，對國民黨將是一場硬仗，屆時屏東市的市長選舉，可能激化藍綠對決，對於縣長選情會有變數，現任市長周佳琪也將面臨較大的挑戰，鹿死誰手，選前恐難有定論。

    縣議員梁育慈被認為是民進黨參選屏東市長的強棒。（記者葉永騫攝）

    縣議員梁育慈被認為是民進黨參選屏東市長的強棒。（記者葉永騫攝）

    熱門推播