柯文哲交保後明天仍要開庭 傳前都委徐國城作證

2025/09/08 16:06

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄、圖利等案，上週五獲台北地院裁定以自己名義出具7000萬元交保金，今日下午2時許辦保完畢獲釋，並安裝電子腳環、個案手機雙重科技監控；北院審理計畫不受影響，明日柯文哲仍要到法院開庭，合議庭明上午傳喚北市都委會前委員徐國城作證，柯文哲與前都發局長黃景茂以被告身分出庭。

北院週四（9/11）傳喚民眾黨秘書長周榆修、黨工李婉萱作證，柯文哲今日獲釋後，今起至後天若與周、李聯絡會面，將有違反法院禁止接觸證人禁令的疑慮。裁定中附帶命令柯文哲，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

北院排定明日傳喚前都委會委員、文化大學都市計畫系徐國城，須到庭的被告包括柯文哲、前都發局長黃景茂；9月11日（週四）傳喚周榆修、李婉萱作證，應到庭的被告為柯文哲、眾望基金董事長李文宗、木可公關公司負責人李文娟。

依合議庭安排的審理計畫，合議庭原則上維持每週二、四開庭的節奏，定10月30日詰問最後一名證人完畢，12月11日、12日提示證據，12月15日至26日連續9個工作天（扣除12月25日國定假日）開庭辯論，預估明年2月或3月宣判。

