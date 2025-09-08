為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲交保稱「現在」才知健保看門診170元 健保署：2017年已實施

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲下午辦保完畢獲釋。（記者陳逸寬攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲下午辦保完畢獲釋。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/08 16:13

    〔記者林志怡／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉入「京華城案」，今日以7000萬元交保，發表談話時稱「現在」才知道健保看門診要170元。但事實上，中央健保署於2017年4月15日生效的「門診基本部分負擔」中就已有西醫門診經轉診基本部分負擔費用為170元的規定，迄今已實行多年。

    柯文哲今日發表談話時稱他現在才有機會看到台灣社會的另一面，他宣稱「以前大家都說有健保，但我現在才知道，用健保看一次門診還要支付170元的費用，關在一起的9個室友，其中有4個是車手，20幾歲到60幾歲都有，而這9人中，有3人的錢卡是0元。」

    根據健保署公布、2017年4月15日生效的「門診基本部分負擔」規定，西醫門診方面，醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所經轉診基本部分負擔費用分別為170元、100元、50元、50元，若未經轉診，則會提高至420元、240元、80元、50元，牙醫、中醫不論醫院層級，基本部分負擔費用都是50元。

    不過，領有身心障礙手冊者，門診就醫時不論醫院層級，基本部分負擔費用均按診所層級收取50元，或是持轉診單就醫後1個月內未逾4次的回診、門診手術後、急診手術後或住院患者出院後1個月內之第一次回診，及生產出院後6週內第一次回診，視同轉診，並得由醫院自行開立證明供病患使用，按「經轉診」規定收取部分負擔。

    另同一療程，除了第一次診療需要部分負擔外，療程期間內都免除門診基本部分負擔（復健物理治療及中醫傷科除外）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播