柯文哲交保稱「現在」才知健保看門診170元 健保署：2017年已實施

〔記者林志怡／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉入「京華城案」，今日以7000萬元交保，發表談話時稱「現在」才知道健保看門診要170元。但事實上，中央健保署於2017年4月15日生效的「門診基本部分負擔」中就已有西醫門診經轉診基本部分負擔費用為170元的規定，迄今已實行多年。

柯文哲今日發表談話時稱他現在才有機會看到台灣社會的另一面，他宣稱「以前大家都說有健保，但我現在才知道，用健保看一次門診還要支付170元的費用，關在一起的9個室友，其中有4個是車手，20幾歲到60幾歲都有，而這9人中，有3人的錢卡是0元。」

根據健保署公布、2017年4月15日生效的「門診基本部分負擔」規定，西醫門診方面，醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所經轉診基本部分負擔費用分別為170元、100元、50元、50元，若未經轉診，則會提高至420元、240元、80元、50元，牙醫、中醫不論醫院層級，基本部分負擔費用都是50元。

不過，領有身心障礙手冊者，門診就醫時不論醫院層級，基本部分負擔費用均按診所層級收取50元，或是持轉診單就醫後1個月內未逾4次的回診、門診手術後、急診手術後或住院患者出院後1個月內之第一次回診，及生產出院後6週內第一次回診，視同轉診，並得由醫院自行開立證明供病患使用，按「經轉診」規定收取部分負擔。

另同一療程，除了第一次診療需要部分負擔外，療程期間內都免除門診基本部分負擔（復健物理治療及中醫傷科除外）。

