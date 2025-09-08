為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲交保》近千名「小草」夾道簇擁 柯走快半小時才上車

    群眾列隊迎接柯文哲。（記者王冠仁攝）

    群眾列隊迎接柯文哲。（記者王冠仁攝）

    2025/09/08 15:44

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，日前裁定前台北市長柯文哲7千萬元交保，今天下午2時20分柯辦保完畢離開北院，並在台北地檢署外發表談話。隨後柯文哲在民眾黨人的陪同下搭車離去，但現場聚集近千名支持者「小草」，小草們群情激憤，不斷高呼口號，短短2百公尺的距離，讓柯文哲走了將近半小時才搭車離去。

    柯文哲在今天中午搭乘囚車，從台北看守所前來台北地院，經安裝電子腳環、辦保手續，在今天下午2時20分完成所有流程，離開北院到台北地檢署門口發表談話。

    柯文哲發言完畢後，在民眾黨主席黃國昌、網紅「館長」陳之漢等支持者的陪同下，從北檢門口步行離去，準備前往台北捷運小南門站1號出口旁的車輛停放處搭車。

    不過，今天下午北檢外有近千名小草到場聲援，小草們自組糾察隊、啦啦隊，還在現場以人龍建立走道，還大聲呼喊「永遠的選擇柯文哲」、「柯文哲清清白白」等口號，打算一路簇擁柯文哲上車。

    柯文哲離去時，先是向聲援群眾表達感謝，但遭遇「吃屎哥」游兆霖撒冥紙鬧場；柯文哲的前導隊伍在行經愛國西路、博愛路口時，原本應該右轉前往小南門站1號出口，但前導隊伍不慎走錯路，竟筆直走到愛國西路慢車道上，導致大批群眾跟隨，一度癱瘓慢車道交通。

    幸虧維安警方立刻管制交通，避免人車混道，同時引導群眾朝小南門站1號出口方向前進。最終柯文哲在大批群眾的聲援中，在近3時許總算搭上轎車，他在上車前也再次拿起麥克風，再次發表簡短談話，感謝群眾支持後才離去。

    群眾列隊迎接柯文哲。（記者王冠仁攝）

    群眾列隊迎接柯文哲。（記者王冠仁攝）

    柯文哲在群眾簇擁中離去。（記者王冠仁攝）

    柯文哲在群眾簇擁中離去。（記者王冠仁攝）

