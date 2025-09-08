喊「這1年受盡極大折磨」 柯文哲曝牢獄生活：自己是否朝廷要犯

柯文哲打趣自己是否「朝廷欽差要犯」，出牢房時所有人都面壁、不准看，「我有這麼特別？」（記者陳逸寬攝）

2025/09/08 15:45

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案羈押逾一年，今以7000萬元交保。柯文哲從看守所解送至台北地方法院後，施以電子腳環與個案手機雙重科技監控約一小時，並於北院門口受訪表示，這一年是極大折磨，才真正理解「坐牢和羈押禁見完全不一樣」，甚至打趣說，自己是否朝廷欽差要犯，以至於他從監獄出牢房時，所有人都面壁、不准看，「我有這麼特別？」

柯文哲形容，坐牢的生活宛如當兵，如果參加打飯班，除了進牢房睡覺之外，平時仍可以嘻嘻哈哈聊天，但羈押禁見則完全不同，24小時看不到陽光，整日待在小房間裡，只能聽到聲音，完全沒有見過人。

他甚至打趣說，自己是否「朝廷欽差要犯」，在監獄裡出牢房時，其他人都要暫停、面壁、不准看，他也覺得奇怪，「自己有這麼特別？」整整一年，他今天第一次真正看到陽光。

柯文哲認為，這一年關押對他來說，也是反省與改進的機會。他回顧自己30年外科醫生生涯、8年台北市長經歷，承認有時過於強硬、急躁，而這段時間剛好給他機會，好好思考哪些地方可以改進。

他進一步指出，韓國瑜曾說過「莫忘世上苦人多」，但他從未有機會真正與苦人同住過。這段羈押經歷，正好讓他首次見到台灣社會的另一面，包括他現在才知道看一次門診掛號費170元，與他關在一起的室友都要身家調查，而9名室友中，有3人的錢卡為零，身上一毛錢也沒有，還有4人是車手，年齡從20歲到60歲不等。

柯文哲認為，這一年關押對他來說，也是反省與改進的機會。（記者王藝菘攝）

柯文哲在妻子陳佩琪、黃國昌及館長等人的陪同下離開北院。（記者王藝菘攝）

