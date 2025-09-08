柯文哲交保 陳佩琪特攜艾草水讓丈夫淨身再換裝

陳佩琪攙扶柯文哲。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2025/09/08 15:16

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄、圖利等案，上週五獲台北地院裁定7000萬元交保，柯妻陳佩琪今赴銀行補足2000萬元保金餘額，北院上午確認具保金全部到位，提解柯文哲到院辦保並安裝電子腳環，柯妻陳佩琪特地準備一包艾草水、一條毛巾，讓柯文哲到男廁淨身、擦拭身體，再換上妻子準備的白色T恤、黑褲與布鞋，下午2時20分手續全部辦畢而獲釋，2點30分步出北檢門口發表感言。

柯文哲的電子腳環安裝在左腳踝上緣，陳佩琪替柯準備包裝式的艾草水、毛巾及一套衣物，讓柯文哲就近在男廁所淨身擦身體並換裝，柯在看守所看的書籍、雜物，則是裝成數袋帆布袋，隨著囚車一併從台北看守所運載到法院，由民眾黨幹部幫忙帶上車載離法院。

柯文哲自2024年9月5日被裁定羈押禁見、延押共4個月，去年12月26日北檢偵結起訴，27日移審北院，承審庭裁定柯3000萬元交保，高院撤銷發回；同月29日北院更裁柯7000萬元交保，仍被高院撤銷，北院今年1月2日更二裁柯文哲羈押禁見3個月、之後延押3次迄今，扣除去年底至今年元旦之間短暫獲交保的6天，柯一共被收押363天。

