為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲交保 陳佩琪特攜艾草水讓丈夫淨身再換裝

    陳佩琪攙扶柯文哲。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    陳佩琪攙扶柯文哲。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    2025/09/08 15:16

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄、圖利等案，上週五獲台北地院裁定7000萬元交保，柯妻陳佩琪今赴銀行補足2000萬元保金餘額，北院上午確認具保金全部到位，提解柯文哲到院辦保並安裝電子腳環，柯妻陳佩琪特地準備一包艾草水、一條毛巾，讓柯文哲到男廁淨身、擦拭身體，再換上妻子準備的白色T恤、黑褲與布鞋，下午2時20分手續全部辦畢而獲釋，2點30分步出北檢門口發表感言。

    柯文哲的電子腳環安裝在左腳踝上緣，陳佩琪替柯準備包裝式的艾草水、毛巾及一套衣物，讓柯文哲就近在男廁所淨身擦身體並換裝，柯在看守所看的書籍、雜物，則是裝成數袋帆布袋，隨著囚車一併從台北看守所運載到法院，由民眾黨幹部幫忙帶上車載離法院。

    柯文哲自2024年9月5日被裁定羈押禁見、延押共4個月，去年12月26日北檢偵結起訴，27日移審北院，承審庭裁定柯3000萬元交保，高院撤銷發回；同月29日北院更裁柯7000萬元交保，仍被高院撤銷，北院今年1月2日更二裁柯文哲羈押禁見3個月、之後延押3次迄今，扣除去年底至今年元旦之間短暫獲交保的6天，柯一共被收押363天。

    陳佩琪攙扶柯文哲。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    陳佩琪攙扶柯文哲。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播