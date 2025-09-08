柯文哲交保後嗆京華城「冤案」點名賴總統讓國家四分五裂

前民眾黨主席柯文哲步出法院後發表談話。（記者陳逸寬攝）

2025/09/08 15:18

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案逾一年，前台北市長、民眾黨主席柯文哲今以7000萬元交保。他下午走出北院時，除了強調京華城案根本是「冤案」，更點名總統賴清德「好好想一想，為何讓國家四分五裂！」，並質疑檢方一年來毫無查獲實質違法證據，並稱多名作證公務員皆證明京華城案合法。

柯文哲完成交保手續後，於北院正門口受訪表示，謝謝小草的支持讓他可以有勇氣一路來走到現在。他說，京華城案紛擾一年，無論是妻子陳佩琪或三名子女的帳戶、民眾黨中央黨部、秘書、李文宗辦公室及住處也被抄家，但請問檢察官，你們這一年到底查到了什麼？

「民進黨做夢都沒有想到，民眾黨這麼乾淨。」柯文哲強調，所有作證的公務員全證稱京華城案並無違法，且皆照程序走，反觀檢察官並非專業的都市計劃專家，為何卻堅稱不合法；縱觀其已遭羈押一年，卻連法源基礎都尚未釐清。

柯文哲指出，很多司法人員包括法官、法警都兢兢業業，但唯獨這幾名檢察官摧毀台灣的司法信任程度，「大家心裡明白，大罷免32:0，這幾個檢察官是很重要的因素。」他並稱，坐牢尚能看見陽光、與當兵無異，但羈押卻是連陽光也無法看見。

柯文哲坦言，如今已有機會看到社會的另外一面，也二度引用韓國瑜曾說過的「莫忘世上苦人多」，最後除強調京華城根本是冤案外，又再次點名總統賴清德，「好好想一想，為何讓國家四分五裂！」

前民眾黨主席柯文哲步出法院後發表談話。（台北市攝影記者聯誼會提供）

