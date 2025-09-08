去年過火爐犯2禁忌秒被押回 柯文哲今交保回家要注意

民眾黨前主席柯文哲上週五（5日）裁定7000萬元交保，今（8日）下午交保離開法院。（記者王藝菘攝）

2025/09/08 14:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲上週五（5日）裁定7000萬元交保，今（8日）下午交保離開法院，媒體報導柯媽何瑞英一早就請人準備火爐要給柯文哲過爐去霉氣，不過值得注意的是，去年底柯交保回家過火爐時直接犯2禁忌，不久後就被押回北所關押至今。

綜合媒體報導，柯文哲去年12月27日凌晨被裁定3千萬元交保，回北市住家前在大門跨過火爐。有命理師發現，柯文哲在過火爐時犯2禁忌，先踏的是右腳，再加上過火後又回過頭受訪；命理師稱，根據男左女右原則，男性應該要用左腳跨過，女性才是用右腳；另外，在民俗傳統上，只要是遇到出獄、羈押後交保，過火爐後要頭也不回進入家中，不能再回頭。

請繼續往下閱讀...

當時就有命理師直言柯犯2禁忌恐怕讓過火爐流於形式，結果過沒多久柯文哲就被押回北所，直到今才再度交保。

民眾黨前主席柯文哲今（8日）下午交保離開法院，圖為在北院外發表談話情形。（記者王藝菘攝）

柯文哲去年在過火爐時犯2禁忌，先踏的是右腳，再加上過火後又回過頭受訪。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法