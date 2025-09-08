黃國昌喊話小草「要讓阿北感受滿滿的愛」 籲北檢勿提抗告

民眾黨主席黃國昌今天約12時30分步入北院。（記者陳逸寬攝）

2025/09/08 14:22

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，今交保後將從台北地方法院離開返家。民眾黨等人包括黨主席在內黃國昌，約於中午時分抵達北院，並先在外與支持者會合，他除了希望北檢不要再提抗告，也向支持者喊話：「我們一定要用最大聲量讓阿北感受到滿滿的愛。」

小草主播詢問黃國昌，他與柯文哲的關係到底有多緊密？黃國昌笑說：「沒有像佩琪醫師那麼緊密。」他直言，民進黨從去年一路鬧到現在，「我就說，你們從來沒有成功過，過去不會成功、現在不會成功、未來也不會成功。」

針對近期被指「民眾黨有兩顆太陽」，黃國昌則批評綠色媒體轉移焦點，「他們何時這麼關心台灣民眾黨？要這麼關心，應該先關心一下賴清德可不可以叫柯建銘下台，自己家裡沒顧好，卻跑到別人家裡管這麼寬。」

黃國昌表示，阿北被綠色媒體追殺並非一年兩年，出來之後面對的辛苦只是換一種形式，但最重要的是，過去一年來，支持者從未缺席，從土城到北檢，每一個小草、直播主、庭審旁聽者的身影，阿北都放在心裡。

針對北檢仍研議是否提抗告，黃國昌直言：「下係下井（丟人現眼）！」希望不要再延長社會的痛苦。他強調，雖然7000萬交保金額引發眾人不滿，但更重要的是讓阿北回到較好的環境面對司法，重新與大家相聚。

黃國昌最後說，阿北最惦記的就是一直支持他的人，今天不論是在場的支持者，還是一路關心庭審的每一份力量，「我們一定要用最大聲量讓阿北感受到滿滿的愛。」

