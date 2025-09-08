柯媽嗆沒證據！不只「小沈1500」 北檢起訴柯文哲事證全曝光

柯文哲8日中午12點21分抵達台北地院準備辦理交保。（記者陳逸寬攝）

2025/09/08 14:15

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前市長柯文哲獲保，柯媽何瑞英今早受訪時哽咽表示「北檢一年還找不到犯罪證據」等語。但回顧檢方在法庭上提出的證據，除了柯文哲A1-37行動硬碟中記載的帳冊外，還有許多柯親筆下指示的便利貼，以及前北市都發局長林洲民證述；另一方面，柯在法庭上也不否認於市長室收取百萬元，已違反共務員倫理規範，打臉自己的「清廉」招牌。

柯文哲涉收取威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，其中1500萬元，是檢廉從柯家查扣的A1-37行動硬碟中發現，內存「工作簿」檔案，記載姓名、數字、公司、用途、經理人等各列內容，經調查小組傳喚檔案上記載的人查證後，得知該檔案為帳冊，數字是「金錢」，用途欄為空白者，均為現金交付。

其中帳簿第12列記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，檢廉比對沈慶京於2022年9月12日傳訊，感謝柯文哲協助取得京華廣場建照、力邀被告柯文哲至動土典禮剪綵，以此認定沈慶京交付1500萬元賄賂。

另210萬元賄款則被包裝為政治獻金，檢方查扣威京集團財務部於2020年3月20日，上呈一起備忘錄給沈慶京，主旨為「總部擬以個人名義辦理捐贈台灣民眾黨，捐贈金額210萬元，請指示」；檢廉調查，2020年3月，沈慶京得知陳情「回復120284.39平方公尺樓地板面積」一事，獲柯批示「速審速決」，指示7位員工分別匯30萬至民眾黨帳戶。

至於柯文哲涉圖利部分，檢方認定他「明知違法」，主要包括北市府都發局舉辦與都更相關的論壇，柯文哲均有參與、致詞，甚至將都更市政視為任內自豪政績之一，且前都發局局長林洲民明也向檢廉證稱，當時有確告知及提醒，京華城不符合都更條件。

柯文哲在知悉京華城為大型基地再開發不符合都更法令無法適用任何都更方案，仍「親自」核准京華城案送公展。檢廉查出關鍵證據是，2020年10月26日，柯文哲在黃色便利貼上親筆寫下：「京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了。」交給台北市副市長彭振聲，並要彭擔任京華城案PM，以球員兼裁判身分，讓京華城案審議通過。

檢廉在京華城送公告公展的簽呈也發現，時任北市府副秘書長李得全有提出意見，在公文上貼便利貼寫下「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」，也曾一度將公文退還都發局，但柯文哲無視李得全的便利貼，也未將此大簽會辦法務局。

此外，檢廉傳喚「工作簿」EXCEL檔上記載的人名，勾稽出是帳簿後，查出柯文哲身為民眾黨黨主席，另涉將基隆市副市長邱佩琳轉交信義房屋董事長周俊吉的妻子周王美文、國民黨基隆市長謝國樑的母親林曼麗、東方文華董事長林命群捐贈予民眾黨的政治獻金各200萬元，均予侵占入己，而未存入民眾黨。

另在不得收受政治獻金期間仍私下收受，柯文哲於市長室收取，「博奕教父」陳盈助的親信邱清章給的300萬元，此部分北檢移由主管機關論處，但引發法界人士議論，痛批柯文哲收取300萬元，未向政風單位知會或登錄建檔，已違反公務員廉政倫理規範。

