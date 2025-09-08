為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲辦保7000萬完畢14:20獲釋 收押363天重獲自由

    台北市前市長柯文哲步出法庭發表談話。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/08 14:24

    〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，上週五裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保，柯妻陳佩琪上週先匯5000萬元，今赴銀行補足2000萬元餘額至台灣銀行公庫部，北院上午確認7000萬元具保金已全部到位，上午派遣囚車前往台北看守所提解柯文哲，中午12時20分柯文哲被押抵北院，廠商人員在柯文哲的左腳踝安裝電子腳環，院方也完成通報海關柯的限制出境出海令，下午2時20分柯文哲辦保完畢獲釋，被收押禁見363天後，重獲自由。

    柯文哲自2024年9月5日被裁定羈押禁見、延押共4個月，去年12月26日北檢偵結起訴，27日移審北院，承審庭裁定柯3000萬元交保，高院撤銷發回；同月29日北院更裁柯7000萬元交保，仍被高院撤銷，北院今年1月2日更二裁柯文哲羈押禁見3個月、之後延押3次迄今，扣除去年底至今年元旦之間短暫獲交保的6天，柯一共被收押363天。

    柯文哲下午12時20分被解送抵達北院，廠商在候審室在柯的左腳踝安裝電子腳環，並指導柯如何使用個案手機，安裝時間約耗時1小時，同時間法院也為其辦理其限制出境、出海手續，通報機場、港口海關及相關治安單位。2項保安處分手續都辦妥後，法院即開立「釋票」，完成具保停押程序，法院正式將其釋放。

    裁定中除了限制柯文哲住居與出境出海，施以電子腳環、個案手機雙重科技監控，還附帶命令柯不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

    由於柯文哲交保後，將赴新竹老家探望母親並過火爐。北院對此指出，柯雖被限制住居於台北市，但法院並未限制柯的行動自由，只須在裁定指定的時間，即每晚8時至10時之間，在住所用個案手機自拍面部照片，上傳科技監控中心即可。因此只要柯不外宿，原則上不會違反裁定條件。

    台北市前市長柯文哲步出法庭發表談話。（記者王藝菘攝）

