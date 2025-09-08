為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中市議會臨時會9/15登場 民進黨提案普發5萬成焦點

    台中市議會民進黨團總召王立任強調中市絕對有餘力普發5萬元「還錢於民」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議會民進黨團總召王立任強調中市絕對有餘力普發5萬元「還錢於民」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/08 13:31

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕全民普發現金1萬元預計10月發放，台中市議會民進黨團也提案台中市普發5萬元，議會程序委員會今（8）日拍板15日起召開臨時會，將討論相關提案；民進黨團總召王立任指出，盧市府上任以來加計稅課收入、售地所得及新財劃法修正後每年新增財源，絕對有餘力「還錢於民」；國民黨團書記長李中則斥，市府每年歲入歲出決算入不敷出，仍需借款，提案根本胡鬧。

    中央預計10月普發1萬現金，民進黨台中市議會黨團也提案普發5萬引關注，議會程序委員會今開會後決議，臨時會自15日到24日召開，將審議綠營所提普發現金案。

    王立任指出，盧市府自2019年至2024年間，歲入稅課收入決算累計超徵415億元，市府出售土地也收逾1023億元，加上新財劃法上路後，台中每年可望增加288億元，合計至少1700億元，以台中市286萬人口估算，每人普發5萬約需1430億元，扣除後仍有200餘億元可投入市政建設，無需擔心排擠預算，籲藍營支持。

    李中指出，市府每年歲入歲出決算情況議員都看得到，多是入不敷出，市府仍需借錢，若普發1萬需286億，普發5萬更需1500億，無論1萬或5萬，台中根本沒有能力普發現金，奉勸綠營議員不要配合黨中央拿縣市政府打烏賊戰，根本胡鬧。

    台中市議會程序委員會今敲定臨時會15日召開。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議會程序委員會今敲定臨時會15日召開。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議會國民黨團書記長李中指台中市府決算均入不敷出，綠營提案胡鬧。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議會國民黨團書記長李中指台中市府決算均入不敷出，綠營提案胡鬧。（記者蘇孟娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播