台中市議會臨時會9/15登場 民進黨提案普發5萬成焦點

台中市議會民進黨團總召王立任強調中市絕對有餘力普發5萬元「還錢於民」。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/08 13:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全民普發現金1萬元預計10月發放，台中市議會民進黨團也提案台中市普發5萬元，議會程序委員會今（8）日拍板15日起召開臨時會，將討論相關提案；民進黨團總召王立任指出，盧市府上任以來加計稅課收入、售地所得及新財劃法修正後每年新增財源，絕對有餘力「還錢於民」；國民黨團書記長李中則斥，市府每年歲入歲出決算入不敷出，仍需借款，提案根本胡鬧。

中央預計10月普發1萬現金，民進黨台中市議會黨團也提案普發5萬引關注，議會程序委員會今開會後決議，臨時會自15日到24日召開，將審議綠營所提普發現金案。

王立任指出，盧市府自2019年至2024年間，歲入稅課收入決算累計超徵415億元，市府出售土地也收逾1023億元，加上新財劃法上路後，台中每年可望增加288億元，合計至少1700億元，以台中市286萬人口估算，每人普發5萬約需1430億元，扣除後仍有200餘億元可投入市政建設，無需擔心排擠預算，籲藍營支持。

李中指出，市府每年歲入歲出決算情況議員都看得到，多是入不敷出，市府仍需借錢，若普發1萬需286億，普發5萬更需1500億，無論1萬或5萬，台中根本沒有能力普發現金，奉勸綠營議員不要配合黨中央拿縣市政府打烏賊戰，根本胡鬧。

台中市議會程序委員會今敲定臨時會15日召開。（記者蘇孟娟攝）

台中市議會國民黨團書記長李中指台中市府決算均入不敷出，綠營提案胡鬧。（記者蘇孟娟攝）

