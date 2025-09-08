駐紐代表歐江安：台海和平攸關紐澳利益 籲聯合國納入台灣參與

駐紐西蘭代表歐江安在威靈頓維多利亞大學向與會的官員及學者說明台灣推動「三鏈戰略」與「總合外交」內涵。（駐紐西蘭代表處提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕聯合國大會即將開議，我國駐紐西蘭代表歐江安表示，台海和平穩定攸關紐澳利益，台灣的安全、韌性與繁榮應證民主制度在高壓與威脅下仍能蓬勃發展，她呼籲，各國應團結反制中國等威權政體片面改變現狀，也呼籲聯合國納入台灣參與，以有效避免戰爭，與全球互助共榮。

澳洲國立大學（National University of Australia）與威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）4日共同舉辦「台灣脈動」（Taiwan Update）研討會，歐江安受邀進行開幕致詞。

歐江安強調，台海和平穩定攸關紐西蘭及澳洲切身利益，對區域乃至全球穩定發展不可或缺，並從地緣安全、民主價值與經濟秩序角度，說明台灣推動「三鏈戰略」與他國互惠互利發展「榮邦計畫」，另結合國防、高科技與經濟優勢，以「總合外交」與各國共建穩定繁榮的世界。

歐江安指出，當前國際局勢面臨政治、軍事、經貿多重挑戰，台灣身處印太第一島鏈中心位置，成為抵抗威權主義擴張第一防線，總統賴清德上任後推動「四大和平支柱」行動計畫，提升國防預算在2026年達至GDP3%，並在去年6月設置「全社會防衛韌性委員會」，確保政府與人民在最嚴峻挑戰下均具備應變能力與互通性（inter-operability）；為落實總統賴清德理念，外交部長林佳龍也提出「三鏈戰略」概念與「總合外交」構想，發揮地緣安全、民主價值與高科技優勢。

歐江安指出，台灣身處「印太第一島鏈」戰略中心位置，有豐富因應軍事威攝、政治報復、灰色戰術、經濟脅迫、間諜滲透與認知作戰等複合式威脅的經驗，與理念相近國家已建立合作夥伴關係，可有效共同應對地緣政治不確定，強化「全球民主價值鏈」，另為避免關鍵產業落入威權體制掌控，台灣善用高科技與半導體產業優勢，打造可信賴且透明的「非紅供應鏈」。

歐江安強調，台灣的安全、韌性與繁榮應證民主制度在高壓與威脅下仍能蓬勃發展，屹立不搖，呼籲各國團結反制中國等威權政體片面改變現狀、扭曲二戰史實與不當詮釋聯大第2758號決議。

歐江安也呼籲，在動盪不安的年代正是聯合國、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）、氣候變遷綱要公約（UNFCCC）等發揮作用的最好時刻，而納入台灣參與聯合國體系可有效避免戰爭，與全球互助共榮，此外，台灣經濟發展符合高標準規範，有長年遵守國際貿易承諾的良好實踐，台灣加入CPTPP等區域經貿整合機制，將有利協定整體正向發展。

