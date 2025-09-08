獨家》舔共藝人轉發央視貼文 官員：3人有雙重國籍

中國9月3日閱兵當天，舒淇、吳慷仁等台灣藝人不甩政府警告，以「打擦邊球」轉發《央視》「致敬勝利」貼文。（彭博檔案照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等23名台灣藝人，屢轉發中共官媒《央視》促統貼文，日前被政府列為行政查察對象。熟稔中共統戰的官員透露，雖然陸委會已表明不會懲處，但這一波查處仍有11名藝人並未回覆政府，其中3名藝人具有雙重國籍，發函公文未能送達。

中共去年發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，多名台灣藝人轉發《央視》貼文，稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」。

今年3月，中國外長王毅貶低我國稱「中國台灣省」，侯佩岑、陳妍希等數十名藝人，協同轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中共主張。

陸委會日前偕同文化部進行行政查處，已發函請藝人所屬演藝公司、經紀人要求說明，為何配合中共黨政軍進行政治宣傳，部分經紀公司回覆「沒那個意思」、「不曉得」；陸委會日前也說明，這次僅告誡不會懲處。

不過，中國9月3日閱兵當天，舒淇、吳慷仁等台灣藝人不甩政府警告，以「打擦邊球」轉發《央視》「致敬勝利」貼文，雖未提及支持武統言論，而是改用《央視》提供的「英烈不朽，和平永駐」、「願萬里山河永昌，祖國繁榮富強」等文字模組發文。

對此，知情官員表示，查處重點在於藝人有無貶損中華民國的地位，有沒有要消滅中華民國主權，以及是否鼓吹用武力解決兩岸問題，九三當天的發文有刻意避開這些。

官員透露，文化部日前發函給23名藝人所屬經紀公司，尚有11名藝人沒有回覆政府，其中3名藝人擁有雙重國籍，有掌握1名藝人具加拿大籍。

他強調，雖然政府已表明該案不會懲處，但文化部對於未回覆的藝人，有再度發函要求說明原因，並要求須在期限之前回覆，若不回覆將視為放棄權益。如果有回覆的話，因為之前那些是用告誡方式，也不會針對晚回覆的藝人進行懲處。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，北京刻意選在國慶、閱兵、抗戰勝利、台灣光復等紀念日節點，要求台灣藝人集體表態，營造一種「全民同慶、兩岸同心」的氛圍。這是明著來，有計畫的統戰操作。

「藝人既是統戰工具，更是威權遮羞布！」洪浦釗分析，當藝人高喊「祖國萬歲」，其實是在替中國的政治語言背書；一旦台灣社會批評他們，中國又能反過來說「你們在打壓藝文自由」。對中國而言，這些能被宣傳成「台灣同胞心向祖國」，強化民族主義情緒。無論藝人是真心還是被迫，畫面和語言都會被截取、重製、再傳播，成為統戰資產。

