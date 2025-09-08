為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯媽嗆起訴沒證據 檢廉出示都更會議報告打臉柯文哲稱不熟京華城案

    台北市前市長柯文哲抵達台北地院，將於下午獲保。（記者陳逸寬攝）

    台北市前市長柯文哲抵達台北地院，將於下午獲保。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/08 12:59

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前市長柯文哲今下午將獲保，柯媽媽出面發聲痛批檢方沒有證據。事實上，台北地檢署提出柯於任內曾參與過68場和都更相關會議、施政報告等，證明他熟稔都更相關法規，並熟悉京華城案；此外，柯文哲也曾在市府舉辦的論壇表示「京華城商業區未達更新年限，一放手就差100億」，但卻在3年後親自決行讓京華城案送公告公展，甚至被台北市議員苗博雅質詢後，仍執意護航。

    檢方起訴認定，柯文哲有指揮監督地方自治事項權限，對市府行政事務有最終准駁權，是掌理北市府最高行政權力，其於2014至2018任職市長期間，威京集團不斷向北市府、市議員、監察院陳情，柯文哲對於沈慶京就京華城容積率的企求了然於心。

    為證明柯文哲對於都更相關法規瞭若指掌，檢廉翻閱其市長任內所有施政報告，發現他自當選市長起以推動都更為主要政策，一直到2020年11月11日，批准京華城提都市計畫草案送公告公展為止，總共親自參與68場和都更相關的會議，並多次在市議會進行報告時，均有談論到都市更新的建物採綠建築與智慧建築。

    檢廉盤點柯文哲在任內期間參與過的所有論壇、會議，其中都發局曾於2017年4月26日舉辦論壇，論及京華城土地容積率議題，柯文哲不僅全程參與，甚至在致詞時說「容積獎勵要給多少，常常涉及圖利財團的問題，京華城我們只要一放手100億就差100億」；該會議內容更提及「京華城商業區未達更新年限，現況容積大於基準容積，以開發許可制為引導」。

    會議更明確指出，京華城商業區屬大型基地再開發，非老舊公寓住宅社區，為私有土地，縱使100%同意要都更，但均不符都更條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例等。檢方認為，從這場論壇可知，柯文哲知悉京華城土地不符都更要件，會議閉幕時，柯更提到「京華城這案回到法規」。

    檢廉更進一步查出，2018年2月12日，北市府舉辦「2018台北市都市更新論壇IV」，柯文哲均親自出席，並講述都更內容，可知柯對於都市更新、容積率、容積獎勵相當熟稔，且知悉都更法定程序要件，以及給予容積獎勵須有法令依據，但柯文哲卻在2年後打臉自己說詞。

    檢廉調查，柯文哲明知京華城容獎申請違反都更條例，仍於2020年11月11日親自核章決行，將京華城都市變更計畫草案送公告公展，不僅無視時任副秘書長李得全表達疑義的便利貼，也未將此大簽會辦法務局，執意核准。

    此外，一年後的2021年11月11日，台北市議員苗博雅發現不對勁，於市議會總質詢時，提出京華城案的韌性城市、智慧城市、宜居城市獎勵均無法律依據，京華城非都更也不是危老，質詢柯文哲為何讓京華城比照都更、為老法令申請獎勵，並質疑都委會審議不可以超越法規，平白創設容獎制度，但柯文哲不予理會，仍讓計畫於市府推進，最終讓京華城取得121億不法利益。

