黃偉哲首訪澳洲姊妹市黃金海岸 推動運動、旅遊交流

泰特市長（右）熱情分享黃金海岸週末運動盛事。（台南市政府提供）

2025/09/08 12:32

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲首度率團出訪澳洲前往昆士蘭州，拜會姐妹市黃金海岸市市長泰特、國際事務關係顧問主任麥特卡夫。雙方就兩市城市特色、球賽運動、旅遊推廣等方面做交流，熱情互動具體加溫兩市姊妹市情誼。

兩位市長甫於5月在台南見面，再次相見氣氛格外親切。泰特提及，之前到訪台南回國即告訴其夫人，「找到很適合渡假的好地方，就是台南」。他分享到，本週末最大盛事為黃金海岸市橄欖球隊成立15年來首度打入決賽，估計將有4000人聚集觀賽；而另一個在澳洲及布里斯本很盛行的運動就是棒球，希望未來可以有機會，與台南在球賽運動上進行交流。

黃偉哲說，日前在台南舉辦U15棒球賽，中華隊甫獲亞洲盃冠軍，期待未來可與黃金海岸有棒球訓練交換；台南11月將舉辦大台南旅展，期邀泰特市長參展，讓更多台南市民認識黃金海岸市。泰特回應，有機會將帶著家人一起到台南旅行。

黃偉哲特地準備印有澳洲國旗的蘭花，最新台南文創禮品「府城香」，希望將代表台南味道的香水，能讓泰特市長常常想起台南。泰特盛讚蘭花之美，且對絕妙噴印技術嘖嘖稱奇，並邀黃偉哲市長登上HOTA瞭望台，欣賞黃金海岸的美麗全景。

澳洲黃金海岸市位於陽光之州「昆士蘭」東岸，氣候宜人、景緻優美，是享譽國際的觀光勝地。台南市與黃金海岸市自1982年締為姊妹市。2022年兩市以影片互相祝福締盟40週年，泰特市長於其任內多次來訪台南，展現其對台南市的喜愛。

台南市長黃偉哲登上HOTA瞭望台，欣賞黃金海岸的美麗全景。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲致贈泰特市長（右）噴印澳洲國旗蘭花。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲首度率團出訪澳洲前往昆士蘭州，拜會姐妹市黃金海岸市市長泰特。（台南市政府提供）

