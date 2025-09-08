柯文哲交保》中午12:20提解到達台北地院 最快下午2點獲釋

柯文哲搭囚車到達北院。（記者陳逸寬攝）

2025/09/08 12:33

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，上週五裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保，柯妻陳佩琪當日先電匯5000萬元，今再赴銀行匯款2000萬至台灣銀行公庫部，北院上午確認7000萬元具保金已全部到位，上午近11時派遣囚車前往台北看守所提解柯文哲，囚車中午11時50分提前從北所出發返程，中午約12時20分柯文哲被送抵北院。

柯文哲下午到達北院後，將由廠商在候審室在柯的左腳踝安裝電子腳環，並指導柯如何使用個案手機，依往例，安裝時間約須耗時1小時，而法院同時也將辦理其限制出境、出海手續，通報機場、港口海關及相關治安單位；完成後即開立「釋票」最後一道手續，柯文哲就能獲釋，預估下午2時左右，柯就將重獲自由。

請繼續往下閱讀...

民眾黨表示，柯文哲交保後，將前往新竹老家探望母親並過火爐。北院指出柯雖被限制住居於台北市，但法院並未限制柯的行動自由，只須在裁定指定的時間，即每晚8時至10時之間，在住所以個案手機自拍面部照片，上傳科技監控中心即可。因此若柯不在外地過夜，應無違反裁定條件的疑慮。

裁定並除了對柯文哲限制住居與出境出海，並施以電子腳環、個案手機雙重科技監控，也命令柯不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

裁定指出，柯文哲的左腳應配戴電子腳環，並隨身攜帶個案手機，柯須依審判長、受命法官或其指定人員的指示，配合必要的行為或反應；並以個案手機及隨身攜帶的行動電話號碼，或其他得隨時聯繫的方式，接受審判長、受命法官或其指定人員或司法警察機關，以電話、視訊等方式訪談、進入監控處所查訪或檢查、維修監控設備，柯「不得拒絕」。

柯文哲亦有維持監控設備功能的義務，不得擅自拆除、損壞、隱匿、阻斷或其他妨害或影響功能的行為，也要保持監控設備具正常運作的能源（電量），並於每日晚間8時至10時之間，持個案手機拍攝自己的面部照片，上傳至科技設備監控中心，且不得靠近海岸線或機場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法