直言黃國昌光芒會被壓過 林俊憲：民眾黨真正的太陽要出現了

2025/09/08 12:23

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案被羈押1年，台北地院5日裁定柯7千萬元交保，柯原透過律師聲明需「再行深思」，今終於點頭「同意交保」。對於柯交保後與現任黨主席黃國昌之間的關係，民進黨立委林俊憲認為，民眾黨是「柯P黨」，所以不是兩顆太陽，是民眾黨真正的太陽要出現了，黃的光芒當然會被壓過去。

對於柯文哲即將交保，黃國昌聲稱他都在狀況內，接下來會主導一切。林俊憲指出，「黨主席當然可以主導一切啊，這應該是不需要再講一遍吧，除非心裡有一點擔心，所以黃國昌才會不斷強調他仍然會主導一切。」

不過，林俊憲也說，黃國昌是現任黨主席，那即將走出來的是創黨黨主席，民眾黨是「柯P黨」，黃雖然是現任黨主席，但是面對柯，這絕對要矮一截，所以不是兩顆太陽，是民眾黨真正的太陽要出現了，黃的光芒當然會被壓過去，這是必然的，所以未來民眾黨會回歸到柯P路線。

此外，林俊憲也強調，柯文哲獲交保，也證明政治不能干預司法，如果按照過去外界攻擊民進黨的邏輯，攻擊賴清德說司法就是他的政治工具，「如果這樣為什麼柯文哲可以保釋呢？」林說，民進黨尊重司法，也希望國人之間能夠減少彼此的互相攻擊，大家還是要理性來看待此事。

