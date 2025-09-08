柯文哲交保》民眾黨彰化縣黨部北上力挺 「接家人回家」

民眾黨彰化縣榮譽主委張雪如昨天就到台北，今天已趕到北檢接柯文哲回家。（張雪如提供）

2025/09/08 12:06

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕民眾黨前主席、前台北市長柯文哲，因涉京華城案遭台北地方法院羈押約1年，上週五裁定7000萬元交保，柯文哲今天（8日）同意交保，民眾黨彰化縣黨部也北上力挺，其中，榮譽主委張雪如昨天就到台北，目前已抵達北檢門口。張雪如強調，「要去接家人回家」！

張雪如指出，她昨天與一些支持者就提前到台北，因為不管柯文哲要不要出來，他們都要用行動來支持與力挺，更一度抱著「柯文哲不出來，我們不回家」的決心。今天終於等到好消息，她也馬上趕往北檢，要接柯文哲回家，要讓柯文哲有回家的感覺，因為「我們都是家人」。

請繼續往下閱讀...

民眾黨彰化縣議員吳韋達，以及不分區、備位立委王安祥也都馬上北上，要一起去接柯文哲歸隊，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，他負責留在彰化，把「彰化的家顧好」，因為柯文哲曾說過，希望支持者們「照顧好自己，就是對他最好的幫忙」，因此，縣黨部也並未大動作的動員北上，而是堅持柯文哲所說「認真過好每一天」。（12:16更新）

民眾黨彰化縣榮譽主委張雪如昨天就到台北，今天要趕到北檢接柯文哲回家。（記者劉曉欣攝）

得知柯文哲今天交保，彰化縣支持者立即北上。（民眾黨彰化縣黨部提供）

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭坐鎮彰化，讓幹部北上力挺柯文哲。（彰化縣民眾黨部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法