    首頁　>　政治

    海巡新戰力！第4艘千噸級「花蓮艦」下水 第5艘「澎湖艦」亮相

    副總統蕭美琴在花蓮艦上與觀禮貴賓致意。（記者吳昇儒攝）

    副總統蕭美琴在花蓮艦上與觀禮貴賓致意。（記者吳昇儒攝）

    2025/09/08 12:04

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕海洋委員會委託台灣國際造船公司建造6艘千噸級巡防艇，2022年間首艘彰化艦交船後，台中、連江艦也陸續加入守護我國海域行列。海委會今日上午邀請副總統蕭美琴見證第4艘千噸級的花蓮艦交船，並幫今日初亮相的第5艘千噸級巡防艦，命名為「澎湖艦」，預計將於明年交船，增加我國海上防衛戰力。

    海洋委員會主委管碧玲今邀請副總統蕭美琴前往台灣造船廠基隆廠區見證花蓮艦交船及澎湖艦命名、下水典禮，並表示，非常感謝副總統蒞臨，可見副總統對海巡同仁的支持；第5艘的千噸海巡艦艇命名，代表海巡艦艇又要再往前一步，感謝建造、監造、測試等各項團隊致意，不論是政府、民間同心協力目標一致，就是把船造好。

    管碧玲說，雖花蓮地震頻繁，但花蓮人的勇氣、韌性讓人敬佩，因此將今日交船服勤的艦艇取名為花蓮艦，希望海巡同仁們能有花蓮人的勇氣、韌性，進而守護我國海域。也非常感謝立委們的支持，本來從花蓮艦開始，就要用賒帳的方式建船，從花蓮艦的負4千多萬、接著2艘3億多的艦艇，還好立院最後支持，通過預算，讓千噸巡防艇能夠順利建造。

    蕭美琴表示，國際情勢多變，俄烏戰爭、中東衝突，都在提醒我們和平不是理所當然，是要我們共同守護，台灣要確保穩定的經濟及民生的發展，就必須同時強化自身的安全與防衛，因此近幾年來，政府積極推動海巡艦艇前瞻發展計畫，持續擴充與現代化艦隊，這幾年我們看到一艘一艘海巡艦艇成軍，逐步形成一支更強、更現代化、更有韌性的海巡力量。

    副總統蕭美琴幫第五艘千噸巡防艦取名為澎湖艦。（記者吳昇儒攝）

    副總統蕭美琴幫第五艘千噸巡防艦取名為澎湖艦。（記者吳昇儒攝）

    副總統蕭美琴在命名板上簽名。（記者吳昇儒攝）

    副總統蕭美琴在命名板上簽名。（記者吳昇儒攝）

    花蓮艦今日交船，保衛我國海域。（記者吳昇儒攝）

    花蓮艦今日交船，保衛我國海域。（記者吳昇儒攝）

    海洋委員會主委管碧玲今邀請副總統蕭美琴前往台灣造船廠基隆廠區見證花蓮艦下水及澎湖艦命名典禮。（記者吳昇儒攝）

    海洋委員會主委管碧玲今邀請副總統蕭美琴前往台灣造船廠基隆廠區見證花蓮艦下水及澎湖艦命名典禮。（記者吳昇儒攝）

    花蓮艦今日交船，保衛我國海域。（記者吳昇儒攝）

    花蓮艦今日交船，保衛我國海域。（記者吳昇儒攝）

    第五艘千噸級巡防艦今日亮相，取名為澎湖艦。（記者吳昇儒攝）

    第五艘千噸級巡防艦今日亮相，取名為澎湖艦。（記者吳昇儒攝）

    海洋委員會主委管碧玲今邀請副總統蕭美琴前往台灣造船廠基隆廠區見證花蓮艦下水及澎湖艦命名典禮。（記者吳昇儒攝）

    海洋委員會主委管碧玲今邀請副總統蕭美琴前往台灣造船廠基隆廠區見證花蓮艦下水及澎湖艦命名典禮。（記者吳昇儒攝）

    海洋委員會主委管碧玲今邀請副總統蕭美琴前往台灣造船廠基隆廠區見證花蓮艦下水及澎湖艦命名典禮。（記者吳昇儒攝）

    海洋委員會主委管碧玲今邀請副總統蕭美琴前往台灣造船廠基隆廠區見證花蓮艦下水及澎湖艦命名典禮。（記者吳昇儒攝）

