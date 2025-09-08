政院研提「海纜七法」 王定宇：遏止中國權宜輪侵擾行動

民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/09/08 11:56

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德接受本報專訪表示，行政院正研擬提出「海纜七法」，並透過與國際合作等三面向提升海纜防護韌性。對此，民進黨立委王定宇表示，修法除了給予取締的授權法源以外，也希望和相關國家建立合作的平台與機制，務必遏止中國利用「權宜輪」（Flag of convenience, FOC）進行灰色地帶侵擾的相關行動。

王定宇指出，中國不斷利用權宜輪騷擾周邊鄰國，特別是台灣的海底電纜，賴總統提出7項修法，希望處理這個問題。對於中國直接管轄的船隻，或掛著他國船旗卻被中國實質控制的權宜輪，這些船隻只要涉及破壞台灣海底電纜、對台灣進行灰色地帶騷擾，或參與中國軍演及軍事計劃，我方都會造冊列管。

他說，除列管之外，甚至於會禁止這些船隻進入台灣水域和我國所屬港口，避免他們擔負中國的軍事任務，卻又在平時以民間運輸船的名義，進入到我方港口，這對台灣來說會是一個安全的漏洞。

王定宇表示，中國用權宜輪進行騷擾、勾斷海底電纜，並非只發生在台海周邊，在波羅的海也已發生多次，也有船隻被查扣，加上海底電纜不管是網路或通信，並非只是台灣自己的事，它影響到國際通信網絡的穩定和安全，所以我方也會和相關國家建立合作機制，不管是在立法、查緝、查扣上的合作等。

王定宇強調，這7項修法，除給予我方取締的授權法源以外，也希望和相關國家建立合作的平台與機制，務必遏止中國平時利用偽裝成他國的權宜輪，或平時是以商用船、民用船的形態出現，但是它卻參與執行中國破壞的軍事任務，或在周邊灰色地帶進行侵擾的相關行動。

他說，這些船隻並非純粹的民用船，必須給予列管，以及將所有涉及違法的樣態予以查辦，所以這7項修法草案目前行政院、海委會都在盤點，等提出之後，必須向社會說明、和在野黨溝通，也希望建構國際合作的平台，務必保護我國海域及海底電纜的安全。

