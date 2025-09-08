《舊金山和約》74週年 王興煥：堅定一身之獨立、一國之獨立

台灣基進黨主席王興煥今日出席「終戰八十台灣奔馳」升台灣旗紀念活動。（台灣基進提供）

2025/09/08 11:55

〔記者林哲遠／台北報導〕今日（8日）適逢《舊金山和約》簽署74週年，台灣國、公投護台灣聯盟、台聯黨、台灣基進黨等本土政黨及團體在台北舉行「終戰八十台灣奔馳」升台灣旗紀念活動，重申台灣主權應由台灣住民自決的立場，並呼籲國際社會正視台灣長期受到中華民國流亡政府佔領的現實。

台灣基進黨主席王興煥呼籲，終戰80年後的今日，不分世代都應擔起歷史責任，堅定一身之獨立，一國之獨立的勇氣，朝向「台灣民族，命運自決」的建國願景邁進，「Let us all stand up like a Taiwanese！讓我們可以像台灣人一樣站起來！」

請繼續往下閱讀...

王興煥指出，歷史記憶涉及詮釋與主體視角，「如何記憶台灣的歷史，決定了台灣如何成為今日與未來的台灣。」他強調，台灣迄今面臨的困局包含，國族認同分裂、敵我意識模糊、民主制度脆弱、轉型正義艱難，都因為以台灣為主體的歷史記憶缺席。

王興煥認為，太平洋戰爭期間台灣主權屬於日本，與中華民國等盟軍處於戰爭關係。他批評「抗戰」、「光復」是中華民國觀點的錯誤敘事，台灣實際上因「終戰」迎來民族自決的歷史契機，「但是我們一錯過就是80年，至今仍受困於國共內戰的陰霾中。」

據《舊金山和約》規定，日本不再擁有台灣主權，而依據《聯合國憲章》所保障的人民自決權，台灣主權應屬於台灣住民。活動最後，參與者共同宣誓致力於台灣獨立建國、對抗中國侵略、推動轉型正義。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法