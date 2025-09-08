為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃揚明指綠營出8位數爭立院龍頭敗訴法官判賠 今公開捐款用途

    針對去年的民事訴訟，黃揚明今在臉書刊載聲明，並信守捐款80萬元的承諾，將陸續捐款完成。（圖翻攝自黃揚明臉書）

    針對去年的民事訴訟，黃揚明今在臉書刊載聲明，並信守捐款80萬元的承諾，將陸續捐款完成。（圖翻攝自黃揚明臉書）

    2025/09/08 13:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕名嘴黃揚明在去年2月初公開指稱「民進黨開出八位數字利益，爭奪立院龍頭」，民進黨對此提告。北院去年2月26日宣判，認定黃揚明所言確已損及民進黨名譽，有正式公開澄清必要，並負擔民進黨刊登勝訴啟事一日之費用。黃揚明今日（8日）在臉書刊載聲明，並信守捐款80萬元的承諾，將陸續捐款完成。

    黃揚明透過聲明指出：「關於聲明人於113年2月3日YOUTUBE平台中天新聞頻道影片，發表：『民進黨有人接觸國民黨的特定立委，開出8位數字的利益千萬元以上，希望可以跑票』等言論，經訴訟程序過程釐清（臺灣臺北地方法院113年度訴字第808號民事事件），上開事件之接觸者無法證明為民進黨人，特予聲明如上。」

    黃揚明提到，此聲明是因去年的民事訴訟近日以和解收場，此次訴訟過程，扣除兩個審級律師費等相關必要支出約20萬元，他將信守承諾捐出80萬元。黃揚明表示目前已完成捐款包括：按月捐助長期關注基層棒運發展的球芽基金2萬元，從2025年9月起連捐36個月，計72萬元；以及一次性捐助林智勝曾任理事長的中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會3萬元。黃揚明同時也附上捐款證明。

    黃揚明指出，目前還有5萬元捐款額度，預計在10月底前完成捐款，屆時將貼出捐款證明以昭公信。最後黃則說：「沒有什麼要多說的，我會繼續向前，持續監督。」

