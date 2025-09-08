高雄龍水里分割爭議、鼓山區公所盼再開公聽會 里長初學霖質疑硬要推動

高雄龍水里分割爭議區公所盼再開公聽會，里長初學霖強調不需要了。（記者許麗娟攝）

2025/09/08 11:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市第二大里鼓山區龍水里，因是否分割為2個里，引發不同意見，上月底辦完公聽會，700名里民到場並多數表達反對，區公所希望能再召開第二次公聽會多傾聽民意，里長初學霖強調，不能因龍水里反對分割，市府就一再要求召開說明會，質疑民政局「硬著頭皮要推動」。

鼓山區長鄭明興表示，因考量若僅辦一次公聽會，恐怕有不少里民因故未參與，既然是可討論的政策，應開放更多公民參與表達意見，市府相關局處人員也會到場說明，釐清里民的疑慮及想知道的權益。

鄭明興強調分里後，依舊沿用原來的學區劃分，不會影響孩子的受教權、證件不用換；另分成2里後多1個里的「區里建設費」，希望藉由公聽會讓更多里民知道其中利弊。

龍水里長初學霖則於社區公告中強調「已經沒有再討論的必要」，因里民已於先前的說明會中清楚表達「反對分割」意見，身為里長，必須尊重多數里民的心聲，他更質疑若因數據要拆散龍水里，當初高雄縣市又為何要合併？質疑學區問題在官員任期到了，能保證未來都不變嗎？

初學霖同時質疑區長提及「這一定要開」（再召開公聽會）是「民政局長」的指示，他堅決反對！因為上一次的說明會裡，多數里民已經表態，立場已經非常明確了。

鼓山區公所初步規畫，將從美術東三路沿美術東二路接美術館路分割龍水里，以北分暫定為「龍美里」、以南為「龍水里」，屆時龍美里將涵蓋美術館及七賢國中，龍水里則包括愛河沿線和中山國小。

高雄龍水里分割爭議上月開過一次公聽會，鼓山區公所盼再開公聽會。（資料照）

