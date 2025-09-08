柯文哲交保》今天才點頭同意 陳佩琪一早法院、銀行兩頭跑

陳佩琪今天上午奔走為柯文哲辦交保事宜，柯文哲的保金分為匯款與現金，陳佩琪須先在台北地願繳單據，再赴台銀處理餘款，最後再回法院完成交保。（記者陳逸寬攝）

2025/09/08 11:44

〔記者劉詠韻／台北報導〕深陷京華城弊案的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲遭羈押逾一年，台北地方法院上週裁定以7000萬元交保。經過兩天考量，柯文哲今上午9時於律師接見時點頭同意交保；其妻陳佩琪則於11時許抵達北院，因保金分為匯款與現金兩部分，她須先繳交單據再赴銀行辦理剩餘款項，隨後再返回北院完成交保手續。

照片畫面可見，陳佩琪今天身穿小白裙、戴著白色口罩，並在民眾黨立院黨主任陳智菡、台北市議員張志豪的陪同下現身北院辦理交保相關流程，面對記者追問，全程未多發一語。

陳佩琪今晨出門前，先於住家門口受訪時表示，經過一年的折磨，律師已告知柯文哲「同意出來」，能在較好的環境下面對司法。她也向媒體致歉，表示讓大家久等了，並期盼台灣能夠更好，大家都能回歸正常生活。

據了解，柯文哲的保金包含匯款及現金兩部分，陳佩琪須先到北院繳交單據，再赴台灣銀行辦理剩餘款項，隨後回到台北地院完成交保程序。因此，陳稍後仍須再前往台灣銀行一趟。

陳佩琪今天上午奔走為柯文哲辦交保事宜，身穿小白裙、戴白色口罩在立法院民眾黨團主任陳智菡、台北市議員張志豪陪同下現身台北地院。（記者陳逸寬攝）

柯文哲的保金分為匯款與現金，陳佩琪須先在北院繳單據，再赴台銀辦理餘款，最後回到北院完成交保。（記者陳逸寬攝）

柯文哲的保金分為匯款與現金，陳佩琪須先在北院繳單據，再赴台銀辦理餘款，最後回到北院完成交保。（記者陳逸寬攝）

立法院民眾黨團主任陳智菡今天陪同陳佩琪到台北地院為柯文哲辦交保。（記者陳逸寬攝）

