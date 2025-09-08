為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    澎湖縣務會議 風櫃國小「細說風櫃」表演吸睛

    風櫃國小在澎湖縣務會議，表演細說風櫃。（澎湖縣政府提供）

    風櫃國小在澎湖縣務會議，表演細說風櫃。（澎湖縣政府提供）

    2025/09/08 11:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（8）日召開縣務會議，由縣長陳光復主持，特別邀請風櫃國小學童帶來「細說風櫃」表演，以童趣演出傳達海洋保育的重要，更深化學童對保育觀念的認識。會中並表揚「澎湖之光」林昱堂，今年亞洲田徑錦標賽榮獲公開男子跳遠第2名。

    陳光復指出，澎湖以「海洋為本」的理念，率全國之先將海洋教育納入課程，並編纂第一本海洋保育教材，長期深耕海洋教育的努力獲得全國評審高度肯定。通梁囝仔林昱堂是澎湖人的驕傲，更是台灣之光。去年代表台灣征戰巴黎奧運，民眾守在電視前為他加油的畫面至今仍歷歷在目。這次在亞洲田徑錦標賽上憑藉穩定發揮跳出佳績，讓台灣的名聲再次響亮世界。

    縣務會議表揚名單：

    一、林昱堂選手榮獲「2025亞洲田徑錦標賽」公開男子跳遠第2名。

    二、海軍馬公後勤支援指揮部李福豪先生榮獲勞動部「114年職業安全衛生優良人員」。

    三、114年度殯葬設施查核評鑑績優鄉（市）公所：（一）優等：馬公市公所、湖西鄉公所、白沙鄉公所、西嶼鄉公所。（二）甲等：望安鄉公所、七美鄉公所。

    四、澎湖縣政府榮獲114年績優戶政機關。

    五、澎湖縣政府教育處執行「113年直轄市及縣（市）辦理防災教育計畫」榮獲「扎根共好獎」。

    六、澎湖縣戶外教育及海洋教育中心參加「112-113學年度推動海洋教育成果」榮獲特優殊榮。

    七、風櫃國民小學參加2025 IASE教育影響力獎-入圍教學創新組。

    澎湖囝仔林昱堂榮獲亞洲田徑競標賽，跳遠公開男子組第二名佳績。（澎湖縣政府提供）

    澎湖囝仔林昱堂榮獲亞洲田徑競標賽，跳遠公開男子組第二名佳績。（澎湖縣政府提供）

    相關新聞
    政治今日熱門
