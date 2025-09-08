台中垃圾爆量50倍冠全台 綠轟盧秀燕執政7年留爛攤

民進黨發言人吳崢、卓冠廷今開記者會披露，台中市長盧秀燕上任後，台中市大里掩埋場堆置的垃圾量暴增近50倍、高達34萬噸大爆量。（記者方賓照攝）

2025/09/08 11:28

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢、卓冠廷今開記者會披露，台中市長盧秀燕上任後，台中市大里掩埋場堆置的垃圾量暴增近50倍、高達34萬噸，露天堆置量佔全台4成，癥結在於盧否決龍市府的焚化爐更新計畫、卻7年來毫無作為，變成天大的爛攤子，喊話神隱7天的盧秀燕出來面對。

吳崢指出，前台中市長林佳龍2018年卸任時，台中市垃圾掩埋場的總存量約7000公噸，但經過盧秀燕，號稱「幸福執政」的7年執政，台中市公立垃圾掩埋場竟然垃圾滿出來，超過存量上限控管，已經囤積34萬噸以上垃圾懸而未決，且仍不斷擴大，變成天大的爛攤子！

卓冠廷表示，盧秀燕過去凡事怪中央，這次事件爆發後已神隱7天，因為這筆帳沒人能牽拖，林佳龍卸任時，大里垃圾掩埋場存量7082噸，2019年3.7萬噸、2025年34萬噸爆滿、滿載，多了快50倍，更佔全台灣的露天堆置垃圾量4成。

卓冠廷說明，這是盧秀燕「逢龍必反」導致的悲劇，2018年林佳龍市府編列10億元經費改善效能老舊的文山焚化爐，隔年盧秀燕上任後砍掉經費、說要改成民營，但至今什麼都沒有發生，沒有任何廠商進駐、招商成功，更沒有焚化爐的任何更新改善，就是一場鬧劇；現在盧市府重新啟動計畫，建置成本飆到85億元、2032年才會完工，並改成BOT，由廠商主導焚燒哪裡的垃圾。

卓冠廷也質疑，盧市府團隊有沒有施壓環保局基層，禁止發表大里掩埋場相關言論，要求基層不要依個人觀點發言，不要觸犯工作規則、不要影響環保局，民意代表的作為、言論、爆料不要評論，發給所有基層同仁，盧正式出面回應，有沒有施壓基層？

吳崢補充說，審計部每年都提醒台中垃圾掩埋空間變少，2022年全台中市公立掩埋場的掩埋空間只剩17萬立方公尺，2024年剩10萬，審計部、地方議員都很緊張，只有盧秀燕、盧市府好像還在睡大覺，一晃眼已經過去7年，根據中市府自己的估計，文山焚化爐最快2034年營運，請盧秀燕公開向台中市民道歉。

吳崢也提及，不只盧秀燕神隱，台中市府螺絲持續掉滿地，台中環保局爆發貪污，7人勾結廠商執勤繞路，私自幫清垃圾142次，收受賄賂，幫沒有繳費的廠商處理垃圾。

