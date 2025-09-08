柯文哲交保》7000萬保金入帳 預定14:00提解至台北地院

在押的前台北市長柯文哲（前）獲台北地院合議庭裁定7000萬元交保，北院今天上午10時50分確認具保金已入帳，囚車上午11時出發前往台北看守所提解柯文哲。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/09/08 11:17

〔記者張文川／台北報導〕台北地院合議庭審理京華城容積等弊案，上週五（9/5）裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保，柯妻陳佩琪當日即匯5000萬元至台灣銀行公庫部，尚欠2000萬元，柯文哲透過律師聲明需「再行深思」；今（8）日上午律見後，柯終於點頭「同意交保」，陳佩琪隨即赴銀行匯款至台銀北院公庫專戶，北院10時50分確認具保金已入帳，囚車上午11時出發前往台北看守所提解柯文哲，預計下午1點半從看守所出發，預計下午2時抵達台北地院。

北院表示，目前已接獲柯文哲辦妥保釋金，警備車已經出發至台北看守所，預計下午1點30分左右從看守所出發返院。

請繼續往下閱讀...

上午傳出柯文哲獲釋後，將直奔新竹老家探望母親並過火爐。對此，北院指出，柯文哲雖被限制住居於台北市，但法院並沒有限制柯的行動自由，只須在裁定指定的時間，即每晚8時至10時之間，在住所用個案手機自拍面部照片上傳科技監控中心。

北院於裁定中，附帶保安處分條件，包括限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環、個案手機雙重科技監控，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

柯文哲下午到達北院後，將由廠商在候審室在柯的左腳踝安裝電子腳環，並指導柯如何使用個案手機，法院也同時辦理其限制出境、出海手續，通報機場、港口海關及相關治安單位；完成後，法官開立「釋票」，完成最後一道手續，柯文哲就能獲釋，預計下午柯就將重獲自由。

