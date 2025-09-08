柯文哲交保》雙重科技監控曝光 每晚8點至10點自拍上傳

在押的前台北市長柯文哲（前）或法官裁定7000萬元交保。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者張文川／台北報導〕台北地院上週五（9/4）裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保，限制住居並限制出境、出海8個月，另有「配戴電子腳環」、「個案手機」雙重科技監控；「科技監控」完整內容今曝光，法官命令柯文哲於每晚8時至10時之間，以個案手機自拍臉部照片，上傳至設於高檢署的科技設備監控中心，電子腳環安裝於柯文哲的左腳踝，且不得靠近海岸線或機場。

裁定指出，柯文哲的左腳應配戴電子腳環，並隨身攜帶個案手機，柯須依審判長、受命法官或其指定人員的指示，配合必要的行為或反應；並以個案手機及隨身攜帶的行動電話號碼，或其他得隨時聯繫的方式，接受審判長、受命法官或其指定人員或司法警察機關，以電話、視訊等方式訪談、進入監控處所查訪或檢查、維修監控設備，柯「不得拒絕」。

柯文哲有維持監控設備功能的義務，不得擅自拆除、損壞、隱匿、阻斷或其他妨害或影響功能的行為，也要保持監控設備具正常運作的能源（電量），並於每日晚間8時至10時之間，持個案手機拍攝自己的面部照片，上傳至科技設備監控中心，且不得靠近海岸線或機場。

裁定指出，若柯文哲違反科技監控規定，法院或檢察官得以調整交保金額、逕行拘提、聲請羈押、羈押、或再執行羈押，或其他適當方式處理。

法官於裁定中也訂定有面臨緊急狀態的處置方式，若柯文哲於科技設備監控期間，遇到危及生命、身體安全或其他特殊緊急狀態，以致未能遵守監控規定，則應於事情發生後，迅即以電話或其他適當方式通知法院或檢察署，並於3日內以書面陳報證明文件。

