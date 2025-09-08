明年度對拉美預算大增17億 涉外人士：為反制中國、因應美國關稅

外交部明年度對拉美經費大增逾17億元，包含訪賓接待預算、推動雙邊及多邊合作預算等，都大幅提升。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部明年度對拉美經費大增逾17億元，包含訪賓接待預算、推動雙邊及多邊合作預算等，都大幅提升。涉外人士說明，訪賓接待預算提升是為反制中國近年持續謀我區域友邦，並打壓我在非邦交國的活動空間，而南美多國面對美國對等關稅挑戰，正積極拓展全球經貿合作關係，外交部也編列相關預算，把握契機與南美國家加強交流。

據了解，外交部明年將在拉丁美洲及加勒比海地區7個友邦加強推動「榮邦計畫」八大旗艦計畫，整體相關預算增編17億1279萬8千元。

涉外人士指出，為了反制中國近年來持續在拉美地區對我打壓，以及中國在拉美及加勒比海地區持續擴張影響力，並反制中國認知作戰，外交部明年計畫邀訪330人次拉美訪賓，較今年度增加156人次，因此預算增編1億2162萬2千元，也編列5384萬5千元預算，持續透過與各國政府、智庫、大學、媒體及非政府組織等機構合辦活動，邀請具影響力當地重要人士出席相關會議及論壇，增進各國對台灣國家政策與國家發展的正確認識，宣揚我國正面形象並提升國際影響力。

涉外人士指出，面對國際局勢變化及美國對等關稅挑戰，南美許多國家為了實現外交自主及經貿多元的目標，皆積極拓展全球經貿合作關係及多元國際市場，我國應把握契機，加強與南美國家實質交流，因此外交部針對拉美地區駐外單位，增編1億455萬元，盼派駐該地區的駐外機構都能在適切資源支持下，有效提升與當地國家的交流與合作。

而針對明年將增列逾3千萬元用於辦理拉丁美洲與加勒比海地區的經貿考察團，涉外人士指出，是為了執行與友邦的合作計畫，以及推動與無邦交國家的實質合作與交流關係，委請其他政府機關、民間團體及廠商赴海外進行評估及考察的相關費用。

