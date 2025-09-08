為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌發文「辦保準備接柯P」 全網留言「快把主席大位吐出來」

    台灣民眾黨主席黃國昌7日談柯文哲交保一事。（記者方賓照攝）

    2025/09/08 10:59

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被羈押1年，台北地院5日裁定7000萬交保，柯本稱再考慮，但柯妻陳佩琪昨（7日）公開表示，保釋金已湊足，預計今（8日）繳交保釋金，民眾黨主席黃國昌上午也在臉書宣布，「主席點頭了，辦保準備接柯P」，不過網友留言卻多關注在，「主席位子可以還給柯P了嗎？」

    黃國昌在臉書僅寫下「主席點頭了，辦保準備接柯P」幾字，底下吸引大批網友留言，有支持的粉絲表達感謝，並稱他「民主戰將」。但也有網友眼尖發現並提問「主席說主席點頭了到底誰是主席？」

    更多網友呼籲：「可以交棒了！這段日子辛苦國昌老師代理了！」「柯P能回任民眾黨黨主席嗎？」「主席位子可以還給柯P了嗎？」「把黨主席還給阿北」「支持國昌主席明天正式卸任」。

    甚至有網友嘲諷「國昌主席終於點頭了，那主席的位置怎麼辦？別演了，你想交棒嗎？」「又要每天鞠躬哈腰，國昌老師要再想點辦法，究竟一個天空容不下兩個太陽」「木可世家第二季，主席爭奪戰之返鄉團的逆襲。」

    除關注黨主席的位置，另有網友表示，「真的很好笑，還要演一齣戲」，「真的很不想出來就成全他啊，這兩天的假動作很噁心。」「之前哭天喊地的要交保，現在還裝模作樣地在考慮，有可能不出來嗎？騙一些老實人。」

    還有人說「全黨挺貪污犯，令人嘆為觀止……朱亞虎，彭振聲都認罪了，還在挺貪污犯，佩服佩服。」

