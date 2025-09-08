財劃法讓各縣市拿得比原來更少 張育萌：國民黨團終於逼瘋縣市長

張育萌指出，國民黨這種「百年難得一見的數學奇才」，連要對各縣市「買票」的修法都能搞成「全國災難」，堪稱是立法品質的全面崩壞。（資料照）

2025/09/08 11:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手在立法院強推《財政收支劃分法》（財劃法）修法，並聯手大砍中央預算，不過財政部揭曉各縣市明年度統籌分配款，傳出因財劃法公式設計出包，造成部分縣市拿到的統籌分配款項比原本還少。台灣青年世代共好協會理事長張育萌8日發文指出，國民黨這種「百年難得一見的數學奇才」，連要對各縣市「買票」的修法都能搞成「全國災難」，堪稱是立法品質的全面崩壞。

張育萌指出，國民黨團用再修正動議惡搞的《財劃法》，不只寫錯離島分母，在16-1條中要求中央政府要把「普通統籌分配稅款」的90.5%分給本島19縣市，還特別用括弧寫「不含離島」。結果，分子是本島的19縣市，分母又寫成「全國22縣市」，這種災難性立法，結局就是有一半的縣市拿的比原本試算得少。張列舉，像是基隆少2億、新竹縣少7億、彰化少7億、雲林少27億、嘉義縣少6億、嘉義市少2億、花蓮少14億。

張育萌提到，國民黨縣市長8月底就陸續和黨團詢問，怎麼為了修法全黨挺下去，但修了之後，配額越拿越小？而立委王鴻薇竟然說照理講是不可能會發生的事，中央不曉得又在動什麼手腳。」張育萌批評王鴻薇：「誰跟你中央動手腳？自己數學太爛、分母分子搞不清楚，拿錯誤答案去三讀，闖禍還怪考卷出太難。怪天怪地、怪天氣怪風水，反正千錯萬錯都不是自己的錯。」

張育萌強調，最扯的是國民黨新版《財劃法》先從中央挖走8841億，但「分子有19縣市、分母卻是22縣市」，所以超過345億「被挖出來」，但是《財劃法》又沒說要分給誰，形成這345億中央不能用、地方也不能拿去用的奇觀。

張育萌指出，苗栗縣由於是全國唯一「財政受控管縣市」，因此也被國民黨整到，就算苗栗在《財劃法》修法之後能多拿135億，但藍白今年初聯手強迫中央政府自刪636億預算，導致行政院被迫砍了25%的縣市補助款。苗栗縣長鍾東錦就發現，修法後「分配款」增加，但「補助款」又被立法院砍掉，等於總額根本沒變多。後續鍾受訪時也坦言：「我想各縣市都慌了，不知道預算怎麼編。」

張育萌直言，國民黨這種「百年難得一見的數學奇才」，連原本要對各縣市「買票」的修法都能玩成全國性災難，分母搞錯還能硬闖三讀，堪稱立法品質的全面崩壞，所帶來的結果就是，地方政府財源縮水，345億稅金卡住沒人能用。張育萌也呼籲：「拜託國民黨早點清醒、面對現實，錯誤的立法，代價就是全民要買單。」

