石破茂請辭誰接班？學者郭育仁：對台政策都不會有大幅度修正

國策研究院副院長郭育仁分析指出，在當今國際局勢受美國川普政府影響相當大的狀況下，無論誰出線擔任下屆日本首相，對台政策都不會有太大幅度修正。（資料照，記者黃靖媗攝）

2025/09/08 10:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本首相石破茂昨（7）日宣布辭去自民黨總裁職務，後續對台日關係的影響引發關注。國策研究院副院長郭育仁分析指出，在當今國際局勢受美國川普政府影響相當大的狀況下，無論誰出線擔任下屆日本首相，對台政策都不會有太大幅度修正。

郭育仁指出，目前自民黨內接班的潛在人選有保守派的高市早苗、茂木敏充，以及改革派的小泉進次郎、林芳正。

郭育仁評估，由於保守派過往已經整合幾次皆以失敗告終，改革派出線當選新任自民黨總裁的可能性較高，而無論是小泉進次郎或林芳正，對台政策都沒有明確表態。

郭育仁認為，即便像石破茂這麼有自己想法的人，上任後仍延續岸田文雄的外交及對台政策，而岸田文雄的政策則是延續自安倍晉三，因此無論是小泉進次郎或林芳正擔任下屆日本首相，對台政策應不會有太大幅度修正，尤其現在國際局勢受美國川普政府影響相當大。

郭育仁指出，未來接任的日本首相仍然會是少數執政，屬於相對弱勢的日本首相，而弱勢的日本首相比起受到中國影響，更容易受美國影響，國內缺乏足夠的政治能量支持，讓執政者提出與川普相左的意見；川普第一任期間，正好是時任日相安倍晉三聲勢最高的時候，與現今不同。

